Транзит газу до Угорщини через Україну повністю припинено

Угорщина припинила транзит газу / УНІАН

3 жовтня транзит газу до Угорщини через територією України був повністю припинений.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи Угорщини.

Згідно з інформацією на сайті оператора, прокачування газу через пункт Берегово на кордоні України з Угорщиною в цей день не припинялася і склала 4,823 мільйона кубометрів.

У той же час, ще 30 вересня вона була в 3,8 рази більше — 18,528 мільйона кубометрів.

У суботу, 2 жовтня, транзит знизився ще більше - в 2 рази в порівнянні з п'ятницею, до 2,31 мільйона кубометрів.

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За оперативними даними угорського оператора ГТС FGSZ, 3 жовтня транзит газу через Україну в Угорщину точці Берегово відсутній.

Нагадаємо, раніше угорська компанія MVM Group і російський газовий монополіст Газпром 27 вересня оголосили про підписання 15-річного контракту на постачання газу до Угорщини в обхід території України. Умови договору передбачають прокачування близько 3,5 мільярдів кубометрів через Сербію і ще 1 мільярда кубічних метрів транзитом через Австрію. Поки газ в Угорщину йде через пункти Берегово на кордоні з Україною і Баумгартен на словацько-угорському кордоні. Контракт Москви і Будапешта може бути переглянутий через 10 років.

Україна піддала критиці контракт Угорщини з Газпромом. У МЗС зробили заяву про те, що договір є політично вмотивованим документом і нічим не обґрунтований з економічної точки зору. Домовленість вигідна Кремлю і несе загрозу Києву, а також українсько-угорським відносинам.