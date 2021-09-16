Тривога у Лаврова: Росія вибухнула звинуваченнями про "втручання" США у вибори до Держдуми

Росія звернулася до США через втручання американців у вибори до Держдуми - Захарова / Reuters

У Міністерстві закордонних справ Росії звинуватили США у втручанні Вашингтона у виборчий процес до Держдуми. Росіяни заявляють про "унікальну" ситуацію і кажуть, що вже викликали американського посла Джона Саллівана у відомство для надання відповідних "фактів" і відправили дані у Держдеп і Раду національної безпеки. Про це розповіла офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Що стосується нинішніх виборів, то ситуація унікальна. Протягом декількох років ми чули від Вашингтона, від Держдепу, від американських силовиків нібито про втручання Росії у їх електоральні процеси. Кожного разу ми задавали питання: не могли б ви надати факти? Не було ані фактів, ані даних, ані звітів, ані доповідей, які вони надавали б нам по відповідних каналах. Ми готуємося до наших виборів, дострокова їх частина вже стартувала, завтра стартує основна частина, і ми фіксуємо втручання США", - цитує Захарову інформагентство ТАСС.

За її словами, росіяни на мають намір часто казати про це в публічній сфері, і зосередяться, мовляв, на перемовинах з США. Американський посол Джон Салліван вже викликаний до російського МЗС, а дипломати мають намір надати "факти" і "конкретні" претензії у зв'язку зі звинуваченням щодо "втручання" у вибори.читайте такожЗброя Києву і "ненависть" до Росії: у Путіна спалахнули звинуваченнями на адресу України і США

"Ми про це не кричимо на кожному розі, ми з цього не робимо піар-кампанію, ми не займаємося тією самою мегафонною дипломатією, якою займалися вони, причому це вже не дипломатія, це вже були бої без правил. Ми викликаємо американського посла і надаємо йому можливість ознайомитися з фактологічною стороною наших не тільки підозр, але і конкретних претензій", - уточнила Захарова, додавши, що російське посольство у США відправляє свої матеріали з претензіями у Держдеп і американську Раду національної безпеки.

Підкреслюється, що посол США у Росії Джон Салліван вже був викликаний до МЗС РФ, де провів перемовини з заступником голови відомства Сергієм Рябковим. Росіяни пред'явили американському дипломату "докази порушення американськими цифровими гігантами" законодавства Росії перед початком виборів до Державної Думи. Російська сторона стверджує, що втручання у внутрішні справи країни є неприпустимою дією.

Реклама

Вибори до Держдуми Росії

На окупованому Донбасі керівництво російських незаконних збройних формувань "ЛДНР" 9 вересня запустило діяльність з роздачі паспортів РФ, про що розповіли в Службі безпеки України. У спецслужбі стверджують, що такі дії пов'язані з виборами до Держдуми РФ.

Москва прагне до того, щоб у виборчому процесі, який відбудеться з 17 по 19 вересня, взяли участь громадяни України з російськими паспортами.

У Офісі президента України уточнили, що російський "виборчий процес" на окупованому Донбасі нелегітимний - таке "голосування" не має жодного значення в політичному і правовому плані. Київ не визнає цей процес, тому українські громадяни можуть проголосувати на подібних "виборах", якщо це потрібно для їх безпеки.

У Європарламенті закликали ЄС не визнавати вибори до Держдуми РФ у тому випадку, якщо вони будуть сфальсифіковані. У такій ситуації Брюсселю також рекомендують вивчити питання про відсторонення Росії від участі в міжнародних організаціях.