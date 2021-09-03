Туреччина посилює карантин: що потрібно знати українському туристу

Зміни правил стосуються відвідування громадських місць / УНІАН

У Туреччині вводяться нові карантинні обмеження , згідно з якими не вакциновані громадяни країни зможуть відвідати кафе, університет або кіно тільки при наявності негативного ПЛР-тесту. Зміни набудуть чинності з 6 вересня.

"На території Туреччини вступають в дію нові вимоги для громадян Туреччини щодо пред'явлення результатів ПЛР-тесту при відвідуванні громадських місць, користування громадським транспортом тощо", - повідомили на Facebook-сторінці Офісу з питань культури та інформації при посольстві Туреччини в Києві.

У відомстві підкреслили, що дія цих обмежень не поширюється на іноземних громадян.

Поїздка до Туреччини — при собі українцю потрібно мати один з наступних документів:

• документ про вакцинацію від COVID-19, зроблену не раніше ніж за 14 днів до приїзду;

• документ, який підтверджує, що людина перехворіла на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

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• негативний ПЛР-тест на коронавірус, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до приїзду;

• експрес-тест на визначення антигену SARS-CoV-2, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до приїзду.

Крім того, для в'їзду в Туреччину потрібно за 72 години до прибуття в країну заповнити електронну форму на сайті Міністерства охорони здоров'я Туреччини. Також обов'язкова наявність страхового поліса на COVID-19.

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Варто зазначити, що станом на ранок четверга, 2 вересня, коронавірус в Україні за добу виявили у 2477 жителів країни. У тому числі захворіли 179 дітей і 36 медпрацівників. За минулих 24 години були госпіталізовані 787 осіб; летальних випадків - 44; одужали 889 осіб.