"Твориться якесь пекло, людей зносить разом з авто": повінь в Ялті стала рекордною за 100 років

У Ялті через випадання рясних опадів виявилися підтопленими 87 будинків, крім того одна людина загинула. 17 червня через випадання півторамісячної норми опадів затопило Керч, в регіон був введений в режим НС.

Слідом негода обрушилася на Ялту. Там місячна норма випала всього за шість годин, з берегів вийшла річка Водоспадна, яка затопила міські вулиці. У місті почалася евакуація.

"В результаті сильних дощів зареєстровано 87 фактів підтоплень. А саме, в 63 приватних домоволодіннях по вул.Кірова, вул. Ломоносова, вул. Боткінській, вул. Вергасова, вул. Московській. Також надійшли відомості про підтоплення підвальних приміщень 24 житлових багатоквартирних будинків по вул.Київській, вул. Кривошти, вул. Вергасова", – йдеться в повідомленні російського МНС.

За інформацією рятувальників, через стихійне лихо стався підмив опори системи газопостачання, в результаті чого люди залишилися без газу.

Станом на вечір, 18 червня, ситуація в окупованому місті залишається критичною, затоплені всі переходи на вулицях. Про це "глава адміністрації " Ялти Яніна Павленко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Крім того, з'явилися перші постраждалі в результаті потопу в Ялті.

За її словами, інтенсивність опадів в Ялті знижується.

"Продовжуємо роботу, вісім осіб постраждалих. З них один пацієнт прооперований - перелом щиколотки. Сім - з дрібними травмами, які не потребують стаціонарного лікування", - повідомила вона.

Крім того, за словами Павленка, погода в Ялті поліпшується, дощ майже припинився, в місті випало понад 135 міліметрів опадів, подібна ситуація була близько ста років тому.

У Ялті під час зливи вже загинула одна людина, повідомив "глава Криму" Сергій Аксьонов.

Зазначимо, у місті ввели режим надзвичайної ситуації. Також місто відключили від водопостачання.

Як раніше повідомляв Главред, потужні зливи затопили вулиці Дніпра та Одеси. Машини плавали на дорогах. Шквальний вітер звалив безліч дерев.

Додамо, на Кубані пройшов величезний град. Опади розміром з куряче яйце випали в Павлівському районі.

У мережі обурилися відеокадрами місцевих жителів, які знімали негоду в той час, як на вулиці в затопленому дворі блукав пес.