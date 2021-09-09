Twitter забанив сторінку одіозного російського пропагандиста Попова

Попов / Російська газета

Аккаунт скандально відомого телевізійного пропагандиста Євген Попов був заблокований в мережі мікроблогів Twitter. Зараз при спробі зайти на сторінку користувача @Popovrtr показує повідомлення, що дія облікового запису призупинено.

"Twitter призупиняє дію облікових записів, які порушують правила Twitter", - йдеться на сторінці

У своєму Telegram- канал Попов повідомив, що блокування сторінки відбулося через "порушення правил щодо публікації приватної інформації". Більш того, він звинуватив адміністрацію Twitter в політизації - нібито в сервісі вигадали причину для блокування.

"Причиною нібито стала публікація даних моєї громадської приймальні. Телефон та адреса. Ау, Twitter, не смішіть москвичів! Теж мені-російського Трампа знайшли. Так і напишіть - не подобається активна громадянська позиція кандидата в Держдуму", - обурювався він.

Нагадаємо, раніше в Росії розкрили зарплати головних російських пропагандистів, що працюють провідними суспільно-політичних шоу на державних каналах РФ. Наприклад, Попов за рік роботи отримує 12,9 млн рублів (4,72 млн гривень). А його дружина і співведуча Ольга Скабєєва щорічно отримує 12,8 млн рублів (4,7 млн грн).

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