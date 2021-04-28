У Байдена готують "відверту розмову" з Кремлем: ЗМІ дізналися, про що піде мова

Сполучені Штати не налаштовані на ескалацію, але хочуть показати Росії, "яку саме діяльність не хочуть терпіти".
Високопоставлений представник американської адміністрації заявив, що очікується "відверта розмова" між США та Російською Федерацією. Мова йтиме про російські заходи у відповідь на американські санкції.
Подібні бесіди вже проходили, а також намічені на найближчий час. Про це пише РИА Новости з посиланням на неназваного співрозмовника з американської адміністрації.
Він заявив, що Штати не налаштовані на ескалацію, але хочуть показати Росії, "яку саме діяльність не хочуть терпіти".
"Ми поки намагаємося зрозуміти в точності, які її (Росії, - ред.) наміри", - сказав представник американської адміністрації.
За його словами, в цілому США демонструють "довготривалий" підхід до Росії та Афганістану.
"Ми не намагалися отримати моментальне задоволення, а хотіли отримати правильну відповідь", - зазначив представник адміністрації, описуючи перші 100 днів Джо Байдена в ролі президента.
Блінкен назвав умови співпраці з РФ
Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN заявив, що Вашингтон зможе співпрацювати з Росією. Однак Москва повинна не загострювати двосторонні відносини.
Блінкен вважає, що "стабільніші відносини " між США та Росією залежать від президента Володимира Путіна.
"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.
Як приклад він навів продовження договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.
У Лаврова поскаржилися на Байдена
Тим часом глава російського МЗС переклав відповідальність за двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном на Адміністрацію президента США. За його словами, в Росії пропонували США вирішити дипломатичний конфлікт. Але у Джо Байдена нібито відмовилися прийняти ці пропозиції.
Лавров розповів РИА Новости, що у нього була відповідна розмова з Блінкеном.
"Я нагадував про це Блінкену. Не нав'язуючись. Просто сказав, що очевидним кроком для того, щоби ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Барак Обама", - сказав Лавров.
За словами Лаврова, ситуація не змінилася "ні з приходом до влади в Сполучених Штатах республіканців, ні з вступом на посаду Байдена".
Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:
- 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
- Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
- При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
- Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкцій Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ. У Байдена їх назвали "ескалацією" та зазначили, що готують контрудар.