У Байдена готують "відверту розмову" з Кремлем: ЗМІ дізналися, про що піде мова

Відносини США та Росії ускладнилися останнім часом / Reuters

Високопоставлений представник американської адміністрації заявив, що очікується "відверта розмова" між США та Російською Федерацією. Мова йтиме про російські заходи у відповідь на американські санкції.

Подібні бесіди вже проходили, а також намічені на найближчий час. Про це пише РИА Новости з посиланням на неназваного співрозмовника з американської адміністрації.

Він заявив, що Штати не налаштовані на ескалацію, але хочуть показати Росії, "яку саме діяльність не хочуть терпіти".

"Ми поки намагаємося зрозуміти в точності, які її (Росії, - ред.) наміри", - сказав представник американської адміністрації.

За його словами, в цілому США демонструють "довготривалий" підхід до Росії та Афганістану.

"Ми не намагалися отримати моментальне задоволення, а хотіли отримати правильну відповідь", - зазначив представник адміністрації, описуючи перші 100 днів Джо Байдена в ролі президента.

Блінкен назвав умови співпраці з РФ

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN заявив, що Вашингтон зможе співпрацювати з Росією. Однак Москва повинна не загострювати двосторонні відносини.

Блінкен вважає, що "стабільніші відносини " між США та Росією залежать від президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.

Як приклад він навів продовження договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.

У Лаврова поскаржилися на Байдена

Тим часом глава російського МЗС переклав відповідальність за двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном на Адміністрацію президента США. За його словами, в Росії пропонували США вирішити дипломатичний конфлікт. Але у Джо Байдена нібито відмовилися прийняти ці пропозиції.

Лавров розповів РИА Новости, що у нього була відповідна розмова з Блінкеном.

"Я нагадував про це Блінкену. Не нав'язуючись. Просто сказав, що очевидним кроком для того, щоби ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Барак Обама", - сказав Лавров.

За словами Лаврова, ситуація не змінилася "ні з приходом до влади в Сполучених Штатах республіканців, ні з вступом на посаду Байдена".

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