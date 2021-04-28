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У Байдена готують "відверту розмову" з Кремлем: ЗМІ дізналися, про що піде мова

28 квітня 2021, 07:08

Сполучені Штати не налаштовані на ескалацію, але хочуть показати Росії, "яку саме діяльність не хочуть терпіти".

США Росія
Відносини США та Росії ускладнилися останнім часом / Reuters

Високопоставлений представник американської адміністрації заявив, що очікується "відверта розмова" між США та Російською Федерацією. Мова йтиме про російські заходи у відповідь на американські санкції.

Подібні бесіди вже проходили, а також намічені на найближчий час. Про це пише РИА Новости з посиланням на неназваного співрозмовника з американської адміністрації.

Він заявив, що Штати не налаштовані на ескалацію, але хочуть показати Росії, "яку саме діяльність не хочуть терпіти".

"Ми поки намагаємося зрозуміти в точності, які її (Росії, - ред.) наміри", - сказав представник американської адміністрації.

За його словами, в цілому США демонструють "довготривалий" підхід до Росії та Афганістану.

"Ми не намагалися отримати моментальне задоволення, а хотіли отримати правильну відповідь", - зазначив представник адміністрації, описуючи перші 100 днів Джо Байдена в ролі президента.

Блінкен назвав умови співпраці з РФ

Тим часом держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв'ю CNN заявив, що Вашингтон зможе співпрацювати з Росією. Однак Москва повинна не загострювати двосторонні відносини.

Блінкен вважає, що "стабільніші відносини " між США та Росією залежать від президента Володимира Путіна.

"Якщо він відмовиться від ескалації, тоді, я думаю, будуть сфери, в яких ми зможемо працювати разом на благо наших спільних інтересів. Наприклад, в області стратегічної стабільності", - сказав держсекретар.

Як приклад він навів продовження договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь в січні цього року.

У Лаврова поскаржилися на Байдена

Тим часом глава російського МЗС переклав відповідальність за двосторонні відносини між Москвою і Вашингтоном на Адміністрацію президента США. За його словами, в Росії пропонували США вирішити дипломатичний конфлікт. Але у Джо Байдена нібито відмовилися прийняти ці пропозиції.

Лавров розповів РИА Новости, що у нього була відповідна розмова з Блінкеном.

"Я нагадував про це Блінкену. Не нав'язуючись. Просто сказав, що очевидним кроком для того, щоби ми могли нормально працювати, стало б обнулення всього того, що почав Барак Обама", - сказав Лавров.

За словами Лаврова, ситуація не змінилася "ні з приходом до влади в Сполучених Штатах республіканців, ні з вступом на посаду Байдена".

Санкції США проти Росії - про що раніше писав Главред:

  • 15 квітня глава Білого дому Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили нові обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
  • У Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
  • НАТО і Європейський Союз підтримали санкції проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
  • Пізніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що РФ відповість дзеркально на санкції США. За його словами, десяти дипломатам США запропонують залишити Росію
  • При цьому Лавров підкреслив, що РФ може вжити болючих заходів для американського бізнесу, проте поки триматиме їх про запас.
  • Державний департамент США висловив жаль через дзеркальні санкцій Росії, які Москва застосувала у відповідь на американські обмеження щодо РФ. У Байдена їх назвали "ескалацією" та зазначили, що готують контрудар.

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