У Байдена почали переговори з Меркель з приводу Північного потоку-2

Будівництво Північного потіку-2 / Reuters

Новий склад чиновників Білого дому почав переговори з владою Німеччини з приводу ситуації навколо російського газопроводу Північний потік-2. Про це повідомляє у вівторок, 16 лютого, американське видання Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на високопоставленого чиновника з офіційного Берліна.

За даними джерела, в рамках переговорів обговорюються загрози введення нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку 2.

До слова, саме 16 лютого в адміністрації президента США Джо Байдена настає крайній термін для того, щоб опублікувати список компаній, які порушують закони США, прямо спрямовані на зупинку проєкту Північний потік-2. Всі ці компанії можуть стати потенційними об'єктами американських санкцій.

При цьому, за даними WSJ, Білий дім на чолі з Джо Байденом можуть відмовитися від введення санкцій проти Північного потоку-2 відповідно до національних інтересів.

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