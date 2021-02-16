У Байдена почали переговори з Меркель з приводу Північного потоку-2

16 лютого біля Білого дому крайній термін для того, щоб опублікувати список компаній, які порушують закони США проти Північного потоку-2.
Новий склад чиновників Білого дому почав переговори з владою Німеччини з приводу ситуації навколо російського газопроводу Північний потік-2. Про це повідомляє у вівторок, 16 лютого, американське видання Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на високопоставленого чиновника з офіційного Берліна.
За даними джерела, в рамках переговорів обговорюються загрози введення нових санкцій проти компаній, які беруть участь у будівництві Північного потоку 2.
До слова, саме 16 лютого в адміністрації президента США Джо Байдена настає крайній термін для того, щоб опублікувати список компаній, які порушують закони США, прямо спрямовані на зупинку проєкту Північний потік-2. Всі ці компанії можуть стати потенційними об'єктами американських санкцій.
При цьому, за даними WSJ, Білий дім на чолі з Джо Байденом можуть відмовитися від введення санкцій проти Північного потоку-2 відповідно до національних інтересів.
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Північний потік-2 новини
- Проєкт Північний потік-2 зіткнувся з новими проблемами після вступу в силу 1 січня 2021 року нових американських санкцій, які передбачають введення обмежень проти всіх компаній, прямо або опосередковано залучених у будівництві газопроводу.
- 15 Січня мала стартувати добудова ПП-2 в Данії, однак процес згорнули через технічні проблеми. У Росії припустили, що це пов'язано з відсутністю сертифікації у трубоукладача Академік Черський. Сертифікувати судно повинна була норвезька компанія DNV GL, проте вона вийшла з проєкту під загрозою санкцій США.
- Вашингтон 19 січня запустив нові санкції, на цей раз проти трубоукладача Фортуна, залученого у будівництві Північного потоку-2.
- Втім, 6 лютого в Nord Stream AG заявили про початок робіт з будівництва ПП-2 в Данських територіальних водах. Трубопрокладкою зайнялося судно Фортуна. Після прокладання кількох сотень метрів роботи призупинили через погіршення погодних умов.