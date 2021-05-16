У Байдена заявили про небезпеку військового посилення РФ в одному з регіонів

У Держдепі США оголосили про плани щодо захисту об'єктів інфраструктури у Арктиці.
У США висловили стурбованість посиленням військової присутності РФ у Арктиці. Вашингтон вважає серйозним завданням захист головних інфраструктурних об'єктів у цьому регіоні. Американська держава бачить Арктику регіоном, вільним від конфліктів, з розвиненою економікою. Про це йдеться у заяві Державного департаменту за мотивами поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Данії.
На сайті Держдепу зазначено, що США і Данія дотримуються позиції, згідно з якою ситуація у Арктиці повинна бути спокійною і стабільною. У зв'язку з цим Вашингтон і Копенгаген висловлюють занепокоєння посиленням російської військової присутності у цьому регіоні.
"Сполучені Штати вітали нещодавнє рішення Королівства Данії інвестувати $245 млн в оборону Північноатлантичного регіону і Арктики, що підкреслює взаємну прихильність збереженню стабільності і безпеки Арктики. Сполучені Штати і Королівство Данія поділяють стурбованість щодо посилення російської військової присутності у Арктиці. Ми згодні з важливістю захищати чутливі ключові об'єкти інфраструктури в регіоні", - зазначили в американському відомстві.читайте такожУ Росії заявили про "добру волю" США і перемовини з недружніми країнами
Також у Штатах акцентували увагу на тому, що Арктика повинна бути географічною зоною, вільною від різних конфліктів і розвиненою економікою.
"Сполучені Штати представляють Арктичний регіон вільним від конфліктів, де держави діють відповідально, а економічний розвиток і інвестиції здійснюються стійким, прозорим чином, з повагою до навколишнього середовища, інтересів і культури корінних народів", - підкреслили у Держдепі.
Плани Росії на Арктику
- Російський президент Володимир Путін у грудні минулого року заявив, що в майбутньому Росія має намір "приростати" Арктикою і північними територіями. Як уточнив глава РФ, 70% територій країни знаходиться в північних широтах, тому цей регіон є об'єктом пильного інтересу Москви.
- Журналісти CNN 5 квітня повідомили про те, що Росія перекинула безпрецедентну кількість озброєнь до Арктики і проводить в регіоні випробування новітньої зброї. Такі дії можуть загрожувати США.
- У розвідці Фінляндії 9 травня підтвердили те, що Росія посилює свою військову присутність у Арктиці. Згідно з даними розвідників, ситуація у цьому регіоні найближчими роками може змінитися. Найбільші гравці світового політичного процесу прагнутимуть до захисту у Арктиці своїх інтересів.