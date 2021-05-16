У Байдена заявили про небезпеку військового посилення РФ в одному з регіонів

У США стурбовані посиленням Росії своїх військових позицій у Арктиці / Reuters

У США висловили стурбованість посиленням військової присутності РФ у Арктиці. Вашингтон вважає серйозним завданням захист головних інфраструктурних об'єктів у цьому регіоні. Американська держава бачить Арктику регіоном, вільним від конфліктів, з розвиненою економікою. Про це йдеться у заяві Державного департаменту за мотивами поїздки держсекретаря Ентоні Блінкена до Данії.

На сайті Держдепу зазначено, що США і Данія дотримуються позиції, згідно з якою ситуація у Арктиці повинна бути спокійною і стабільною. У зв'язку з цим Вашингтон і Копенгаген висловлюють занепокоєння посиленням російської військової присутності у цьому регіоні.

"Сполучені Штати вітали нещодавнє рішення Королівства Данії інвестувати $245 млн в оборону Північноатлантичного регіону і Арктики, що підкреслює взаємну прихильність збереженню стабільності і безпеки Арктики. Сполучені Штати і Королівство Данія поділяють стурбованість щодо посилення російської військової присутності у Арктиці. Ми згодні з важливістю захищати чутливі ключові об'єкти інфраструктури в регіоні", - зазначили в американському відомстві.читайте такожУ Росії заявили про "добру волю" США і перемовини з недружніми країнами

Також у Штатах акцентували увагу на тому, що Арктика повинна бути географічною зоною, вільною від різних конфліктів і розвиненою економікою.

"Сполучені Штати представляють Арктичний регіон вільним від конфліктів, де держави діють відповідально, а економічний розвиток і інвестиції здійснюються стійким, прозорим чином, з повагою до навколишнього середовища, інтересів і культури корінних народів", - підкреслили у Держдепі.

Плани Росії на Арктику