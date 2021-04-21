У Байдена відреагували на різку заяву Путіна про ворогів

Джен Псакі прокоментувала слова Путіна / Reuters

У США відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна, який порівняв ворогів РФ з тигром Шерханом, навколо якого крутяться шакали Табакі.

За словами прессекретаря Білого Дому Джейн Псакі, Штати не прийняли слова російського лідера на свій рахунок.

"Не думаю, що ми сприймаємо що-небудь, що говорить президент Путін, на особистий рахунок. У нас товста шкіра", - заявила Псакі.

Як зазначає Псакі, влада США не вважає, що окремий пакет американських обмежувальних заходів щодо Росії дозволить негайно змінити поведінку Кремля.

"Ми ніколи не очікували і не прогнозували, що один пакет санкцій або якийсь окремий набір санкцій негайно змінить поведінку Росії", - сказала Псакі.

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Однак Псакі заявила, що уряди Росії і США продовжують розглядати ідею проведення особистої зустрічі президентів двох країн Володимира Путіна і Джо Байдена.

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