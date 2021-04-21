У Байдена відреагували на різку заяву Путіна про ворогів

Білий дім відреагував на слова президента Росії про Шерхана і Табакі.
У США відреагували на слова президента Росії Володимира Путіна, який порівняв ворогів РФ з тигром Шерханом, навколо якого крутяться шакали Табакі.
За словами прессекретаря Білого Дому Джейн Псакі, Штати не прийняли слова російського лідера на свій рахунок.
"Не думаю, що ми сприймаємо що-небудь, що говорить президент Путін, на особистий рахунок. У нас товста шкіра", - заявила Псакі.
Як зазначає Псакі, влада США не вважає, що окремий пакет американських обмежувальних заходів щодо Росії дозволить негайно змінити поведінку Кремля.
"Ми ніколи не очікували і не прогнозували, що один пакет санкцій або якийсь окремий набір санкцій негайно змінить поведінку Росії", - сказала Псакі.
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Однак Псакі заявила, що уряди Росії і США продовжують розглядати ідею проведення особистої зустрічі президентів двох країн Володимира Путіна і Джо Байдена.
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Переговори Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:
- У вівторок, 13 квітня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена з главою РФ Володимиром Путіним. Американський глава держави закликав Путіна знизити напруженість у зв'язку зі стягуванням російських військ до кордонів України. При цьому він заявив про підтримку територіальної цілісності та суверенітету Української держави. Крім того, Байден запропонував Путіну провести зустріч з питань американо-російських відносин на території однієї з європейських країн.
- Прессекретар президента США Джейн Псакі заявила, що поки не час говорити конкретно про зустрічі Байдена і Путіна. При цьому вона припустила, що переговори можуть відбутися влітку.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що тема і місце зустрічі Путіна і Байдена будуть ще обговорюватися.