ЗМІ дізналися про позицію РФ щодо зустрічі Путіна і Байдена після санкцій США

Дії Москви спрямовані на посилення протиріч в американо-російських відносинах, заявили у Держдепі США.
Санкції у відповідь з боку Росії проти Сполучених Штатів Америки свідчать про конфронтаційну лінію Москви. Такі дії викликають жаль у Вашингтоні. Американська сторона не прагне до ескалації ситуації, проте може піти на відповідні заходи у зв'язку з подібними подіями. Незважаючи на продовження протистояння, росіяни не відмовляються від проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом.
Як повідомляє інформагентство Reuters, у Вашингтоні не виключають відповідних дій у зв'язку з антиамериканськими санкціями, які запустила Росія. Заходи росіян у відповідь у США називають "ескалаційними" і "гідними жалю".
"Вступати в цикл ескалації не в наших інтересах, але ми залишаємо за собою право відповісти на будь-які відповідні заходи Росії проти США", - йдеться в заяві представника Держдепу.читайте такожУ Лаврова попередили про зрив зустрічі Путіна і Байдена
Видання підкреслює, що Москва вирішила завдати шкоди американським інтересам, проте ідея проведення зустрічі Байдена і Путіна, як і раніше, актуальна. У РФ не відмовляються від перспективи російсько-американських перемовин.
Відносини США і Росії
- У вівторок, 13 квітня, відбулася телефонна розмова президента США Джо Байдена і російського глави держави Володимира Путіна. Байден закликав Путіна знизити напруженість біля українських кордонів і заявив про підтримку Києва. При цьому глава Білого дому запропонував президенту РФ провести зустріч на території однієї з країни Європи.
- Державний секретар США Ентоні Блінкен пізніше вказав, що Байден пропонував Путіну провести зустріч найближчими тижнями.
- 15 квітня Вашингтон вдарив новими санкціями щодо Москви. Обмеження запустили проти 6 російських технологічних компаній, 32 фізичних і юридичних осіб за звинуваченням у причетності до втручання в американський виборчий процес і кібератаках. Крім того, США вирішили видворити 10 російських дипломатів.
- 16 квітня Росія прийняла рішення впровадити відповідні санкції проти США. Зокрема, Москва вирішила вислати 10 американських дипломатів. МЗС РФ опублікував список американських чиновників, яким заборонили в'їзд на територію російської держави. Також російська влада порадила американському послу Джону Саллівану відправитися до Вашингтона.