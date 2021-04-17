ЗМІ дізналися про позицію РФ щодо зустрічі Путіна і Байдена після санкцій США

У США назвали санкції Росії "гідними жалю" / Reuters

Санкції у відповідь з боку Росії проти Сполучених Штатів Америки свідчать про конфронтаційну лінію Москви. Такі дії викликають жаль у Вашингтоні. Американська сторона не прагне до ескалації ситуації, проте може піти на відповідні заходи у зв'язку з подібними подіями. Незважаючи на продовження протистояння, росіяни не відмовляються від проведення зустрічі президента РФ Володимира Путіна з господарем Білого дому Джо Байденом.

Як повідомляє інформагентство Reuters, у Вашингтоні не виключають відповідних дій у зв'язку з антиамериканськими санкціями, які запустила Росія. Заходи росіян у відповідь у США називають "ескалаційними" і "гідними жалю".

"Вступати в цикл ескалації не в наших інтересах, але ми залишаємо за собою право відповісти на будь-які відповідні заходи Росії проти США", - йдеться в заяві представника Держдепу.читайте такожУ Лаврова попередили про зрив зустрічі Путіна і Байдена

Видання підкреслює, що Москва вирішила завдати шкоди американським інтересам, проте ідея проведення зустрічі Байдена і Путіна, як і раніше, актуальна. У РФ не відмовляються від перспективи російсько-американських перемовин.

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