У Байдена поділилися очікуваннями від перемовин щодо Криму і різко висловилися про Росію

Америка дуже чекає на участь у саміті Кримської платформи в серпні, стверджує Ентоні Блінкен.
Сполучені Штати Америки з нетерпінням чекають на саміт Кримської платформи, який має відбутися 23 серпня у Києві. У Вашингтоні засуджують негативні дії Росії у Криму і звертають особливу увагу на даті 18 травня і 77-й річниці депортації сталінським режимом кримських татар з їх рідної землі. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.
У своєму Twitter-акаунті американський високопосадовець сказав про те, що США продовжують очікувати на саміт Кримської платформи і пам'ятають про зловживання Росії на півострові.
читайте такожУ США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму"Ми засуджуємо зловживання Росією у Криму, особливо 18 травня, коли ми розмірковуємо про 77-му річниці депортації Сталіним незліченної кількості кримських татар з їхнього рідного півострова. Ми з нетерпінням чекаємо на участь у саміті Кримської платформи в серпні. Крим - це Україна!"- підкреслив Ентоні Блінкен.
Повернення Криму до складу України
- Президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ, згідно з яким держава розпочинає реалізацію заходів, спрямованих на запуск Кримської платформи. Це міжнародний перемовний майданчик, завданням якого є повернення окупованого Криму до складу української держави.
- На засіданні РНБО 11 березня була прийнята стратегія повернення окупованих Криму і Севастополя під політичний контроль Києва.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 1 травня сказав про те, що у Росії дуже серйозно поставилися до ініціативи України щодо Криму. У МЗС РФ створили спеціальний підрозділ, завданням якого є дискредитація Кримської платформи.