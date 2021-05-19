У Байдена поділилися очікуваннями від перемовин щодо Криму і різко висловилися про Росію

США пам'ятають про депортацію кримських татар з Криму - Блінкен / Reuters

Сполучені Штати Америки з нетерпінням чекають на саміт Кримської платформи, який має відбутися 23 серпня у Києві. У Вашингтоні засуджують негативні дії Росії у Криму і звертають особливу увагу на даті 18 травня і 77-й річниці депортації сталінським режимом кримських татар з їх рідної землі. Про це заявив держсекретар Ентоні Блінкен.

У своєму Twitter-акаунті американський високопосадовець сказав про те, що США продовжують очікувати на саміт Кримської платформи і пам'ятають про зловживання Росії на півострові.

читайте такожУ США розповіли, як боротимуться з РФ через окупацію Криму"Ми засуджуємо зловживання Росією у Криму, особливо 18 травня, коли ми розмірковуємо про 77-му річниці депортації Сталіним незліченної кількості кримських татар з їхнього рідного півострова. Ми з нетерпінням чекаємо на участь у саміті Кримської платформи в серпні. Крим - це Україна!"- підкреслив Ентоні Блінкен.

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