У Байдена попередили світ через загрозу нових терактів у Кабулі

У США зробили заяву про теракти в Кабулі / Reuters

27 березня президента США Джо Байдена попередили, що ймовірний ще один теракт у Кабулі. Відповідні служби безпеки вживають заходів щодо захисту американських військ у міжнародному аеропорту столиці Афганістану.

Як повідомляє видання CNN, за словами представника Білого дому, вищі радники президента Байдена з питань національної безпеки повідомили йому про ймовірний ще один напад, оскільки США завершують свій відхід з Афганістану.

"Президент зустрівся зі своєю командою з нацбезпеки, в тому числі з нашими військовими командирами і дипломатами на місцях. Віце-президент США (Камала Харріс - ред.) приєдналася до цієї зустрічі в режимі відеоконференції. Президента і віце-президента поінформували, що в Кабулі з високою ймовірністю буде здійснена нова атака", – сказано в заяві Білого дому, оприлюдненій за підсумками наради.

Під час зустрічі в ситуаційній кімнаті Білого дому радники президента заявили, що вони роблять кроки для захисту американських військ, що знаходяться в міжнародному аеропорту Кабула.

Спецслужби також попереджають суспільство, що наступні кілька днів будуть найнебезпечнішими.

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У той же час представники Пентагону кажуть, що вони отримують повідомлення про ймовірні загрози евакуаційним зусиллям в Афганістані і стежать за цими погрозами "практично в режимі реального часу".

Американські експерти вважають, що період до 31 серпня буде найбільш небезпечним. До цього моменту військові США повинні завершити евакуацію своїх громадян з Афганістану. Таліби заявили, що не дадуть американцям більше часу на евакуацію.

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Перший вибух у Кабулі 26 серпня здійснив терорист-смертник біля головного входу в аеропорт, де юрмилися люди, незважаючи на попередження місцевої влади та іноземних держав.

Другий вибух стався поруч з готелем Baron біля аеропорту, де, за даними ЗМІ, збиралися іноземці, в тому числі громадяни Британії і США. Пізніше у Кабулі прогриміли ще кілька вибухів.

Відповідальність за атаку на аеропорт Кабула взяла на себе терористична організація "Ісламська держава" (ИГИЛ). Причетність "ІДІЛ" до атаки підтвердили у військових відомствах США і Великобританії.

Угруповання "Талібан", яке захопило владу в Афганістані і звільнило з афганських в'язниць бойовиків "ІДІЛ" і "Аль-Каїди", засудило теракт.

Президент США Джо Байден звернувся до нації після терактів у столиці Афганістану. Він взяв на себе відповідальність за подію і віддав наказ готувати удари по лідерах і позиціях терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) після терактів.