У Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

Росії загрожують наслідки у разі нових бойових дій щодо України - Блінкен / Reuters

Якщо Росія перейде до сценарію повномасштабних військових дій щодо України, США приймуть рішучі заходи. У Вашингтоні продовжують уважно спостерігати за ситуацією і сподіваються, що Москва не піде на провокації проти Києва. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що якщо російська держава зважиться на нові агресивні кроки проти України, такі дії "не пройдуть без наслідків".

За його словами, наразі Штатам потрібно знати, що РФ не планує будь-яких агресивних дій щодо української держави.читайте такожВідведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву

"Найголовніше, що ми можемо зробити і робимо, це упевнитися, що цього не станеться, що Росія не прийме це дуже невдале рішення вчинити новий акт агресії або іншу необдуману дію щодо України", - підкреслив Ентоні Блінкен.

Відведення військ РФ від кордонів України