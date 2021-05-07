У Байдена попередили РФ про удар у разі нового вторгнення в Україну

США продовжують стежити за ситуацією біля кордонів України, стверджує Ентоні Блінкен.
Якщо Росія перейде до сценарію повномасштабних військових дій щодо України, США приймуть рішучі заходи. У Вашингтоні продовжують уважно спостерігати за ситуацією і сподіваються, що Москва не піде на провокації проти Києва. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
У ефірі Радіо Свобода він розповів про те, що якщо російська держава зважиться на нові агресивні кроки проти України, такі дії "не пройдуть без наслідків".
За його словами, наразі Штатам потрібно знати, що РФ не планує будь-яких агресивних дій щодо української держави.читайте такожВідведення російських військ від України: Блінкен зробив заяву
"Найголовніше, що ми можемо зробити і робимо, це упевнитися, що цього не станеться, що Росія не прийме це дуже невдале рішення вчинити новий акт агресії або іншу необдуману дію щодо України", - підкреслив Ентоні Блінкен.
Відведення військ РФ від кордонів України
- Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу заявляв, що з 23 квітня росіяни починають відводити війська з територій, які межують з Україною. Йшлося про військові підрозділи Південного та Західного військових округів.
- Президент України Володимир Зеленський казав, що таке рішення може посприяти зниженню напруги в регіоні. Він підкреслив прагнення Києва до мирного вирішення конфлікту з Росією.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, стверджував, що дії щодо відведення військ РФ від кордонів України пов'язані з прийнятими виходячи з доцільності рішеннями Москви.
- Однак експерти Conflict Intelligence акцентували увагу на тому, що РФ повністю не відвела війська від кордонів України. На їхню думку, військова техніка 41-ї армії залишилася під Воронежем. Подібні дії схожі на маневри, які були реалізовані Росією у 2014 року, коли російські війська опинилися на Донбасі.