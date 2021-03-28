У Байдена розкрили стратегію США щодо Китаю

США діятимуть щодо Китаю з позиції сили - Блінкен / Reuters

Відносини США і Китаю стають все більш конфронтаційними. Існують сфери, в яких держави могли б співпрацювати, проте країни є суперниками. Вашингтон має намір вибудовувати з Пекіном відносини з позиції сили і розраховує на підтримку в цьому протистоянні з боку західних союзників, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у інтерв'ю CNN.

"Очевидно, у відносинах з Китаєм виникає усе більше аспектів, що підсилюють конфронтацію, вони безумовно носять суперницький характер, але є і сфери для співпраці. В кінцевому рахунку, ми повинні вибудовувати відносини з Китаєм з позиції сили", - сказав він.

За словами американського чиновника, у Штатах сподіваються на допомогу своїх союзників у боротьбі з Китаєм. Консолідована позиція посприяє успіху в цьому напрямку.

"Якщо ми будемо виробляти спільний підхід до викликів, які представляє Китай, ми ефективніше будемо з ними справлятися", - додав він.

Також Блінкен підкреслив, що США наразі не прагнутимуть притягнути до відповідальності Китай з питань, пов'язаних з пандемією COVID-19. В першу чергу у Вашингтона присутні претензії до Пекіна щодо інших ситуацій.читайте такожКитай оголосив, що більше не визнає США в якості світового лідера

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