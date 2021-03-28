У Байдена розкрили стратегію США щодо Китаю

У Вашингтоні розраховуватимуть на підтримку Заходу в протистоянні з Пекіном, сказав Ентоні Блінкен.
Відносини США і Китаю стають все більш конфронтаційними. Існують сфери, в яких держави могли б співпрацювати, проте країни є суперниками. Вашингтон має намір вибудовувати з Пекіном відносини з позиції сили і розраховує на підтримку в цьому протистоянні з боку західних союзників, сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у інтерв'ю CNN.
"Очевидно, у відносинах з Китаєм виникає усе більше аспектів, що підсилюють конфронтацію, вони безумовно носять суперницький характер, але є і сфери для співпраці. В кінцевому рахунку, ми повинні вибудовувати відносини з Китаєм з позиції сили", - сказав він.
За словами американського чиновника, у Штатах сподіваються на допомогу своїх союзників у боротьбі з Китаєм. Консолідована позиція посприяє успіху в цьому напрямку.
"Якщо ми будемо виробляти спільний підхід до викликів, які представляє Китай, ми ефективніше будемо з ними справлятися", - додав він.
Також Блінкен підкреслив, що США наразі не прагнутимуть притягнути до відповідальності Китай з питань, пов'язаних з пандемією COVID-19. В першу чергу у Вашингтона присутні претензії до Пекіна щодо інших ситуацій.читайте такожКитай оголосив, що більше не визнає США в якості світового лідера
Протистояння США і Китаю
- Журналісти видання The New York Times прогнозували, що за президентства Джо Байдена США і Китай може очікувати серйозне протистояння. Вашингтон стурбований наростаючим впливом Пекіна і має намір протистояти планам китайської держави.
- Міністр оборони США Ллойд Остін стверджував, що боротьба з Китаєм стане головним пріоритетом американської зовнішньої політики США. Президент Байден дав завдання Пентагону переглянути стратегію Вашингтона щодо Пекіну в сферах розвідки, технології, а також військової присутності США в районі Південно-Китайського моря.
- Китай 27 березня впровадив відповідні санкції проти фізичних і юридичних осіб США і Канади. Обмеження стали відповіддю на санкції Вашингтона і Оттави щодо Пекіна за порушення прав людини у Синьцзян-Уйгурському автономному районі КНР.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен, коментуючи санкції КНР, заявив, що такі дії Пекіна призведуть лише до більш пильної уваги міжнародного співтовариства до проблем з правами людини у Сіньцзяні.