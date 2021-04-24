У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію

У Білому домі кажуть, що санкції створюють важелі впливу на дипломатичний процес і були частиною стратегії адміністрації з розморожування відносин з Москвою.
Запроваджені проти Росії санкції США призвели до результатів, які "досить близькі" до очікувань Вашингтона, заявив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сінгх.
"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість випробувати набагато більші втрати, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку. Результати поки досить близькі до того, на що ми сподівалися", - сказав Сінгх, його цитує Reuters.
Відзначається, що санкції створюють важелі впливу на дипломатичний процес і були частиною стратегії адміністрації з розморожування відносин з Москвою, які погіршилися після вступу на посаду Джо Байдена в січні.
Санкції США проти Росії - про що йшлося раніше:
- 15 квітня Джо Байден підписав нові санкції проти Росії. США запровадили обмеження проти 32 фізичних і юридичних осіб, а також 6 російських технологічних компаній. Крім того, з Вашингтона вислали 10 осіб російської дипломатичної місії.
- В Росії відреагували на американські санкції. Там пригрозили, що за "деградацію двосторонніх відносин доведеться розплачуватися". Міністерство закордонних справ Росії також "викликало на килим" свого посла в США і пообіцяло йому "важку розмову".
- НАТО і Європейський Союз підтримали санкції США проти Москви. Крім того, вони закликали Кремль припинити провокації біля кордону України.
- 22 квітня прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати не виключають можливість ухвалення нових санкцій проти Російської Федерації.
Автор: Адріана Бубновська