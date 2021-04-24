У Байдена розповіли, як санкції США "заспокоїли" Росію

У Байдена оцінили результат санкцій США проти Росії / Reuters

Запроваджені проти Росії санкції США призвели до результатів, які "досить близькі" до очікувань Вашингтона, заявив провідний міжнародний представник Білого дому Даліп Сінгх.

"Наш намір полягав у тому, щоб діяти пропорційно і бути цілеспрямованими в нашому підході, а також показати, що у нас є можливість випробувати набагато більші втрати, якщо Росія продовжить або посилить свою поведінку. Результати поки досить близькі до того, на що ми сподівалися", - сказав Сінгх, його цитує Reuters.

Відзначається, що санкції створюють важелі впливу на дипломатичний процес і були частиною стратегії адміністрації з розморожування відносин з Москвою, які погіршилися після вступу на посаду Джо Байдена в січні.

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