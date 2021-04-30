У Байдена зробили нову заяву щодо військ РФ біля кордонів України

США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України / Reuters

Вашингтон фіксує відведення Росією значної кількості військ від кордонів України і повернення підрозділів до пунктів їх постійної дислокації. Америка вважає таке рішення Москви конструктивним. США підтримують територіальну цілісність і суверенітет української держави, при цьому продовжуючи перемовини з Москвою. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.

"Ми відзначили той факт, що вони відвели значну кількість своїх сил від кордону і повернули їх на свої звичайні бази. Це конструктивний крок", - сказав він під час Аспенського форуму.

За його слова, позиція США залишається простою і прозорою – Вашингтон підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Однак американці ведуть перемовини на високому рівні і з російськими, а також французькими та німецькими представниками.читайте такожУ розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі

"Наша мета - бути уважними, публічними, без обиняків говорити, що ми підтримуємо і захищаємо суверенітет і територіальну цілісність України, але потім ще використовуємо і конфіденційні дипломатичні контакти високого рівня, щоб спілкуватися з росіянами на тему того, як підходити до цієї ситуації. Це поряд з консультаціями з німцями, французами та іншими", - підкреслив Салліваню

Відносини США і Росії