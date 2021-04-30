У Байдена зробили нову заяву щодо військ РФ біля кордонів України

США проводять консультації з Росією на високому рівні, сказав Джейк Салліван.
Вашингтон фіксує відведення Росією значної кількості військ від кордонів України і повернення підрозділів до пунктів їх постійної дислокації. Америка вважає таке рішення Москви конструктивним. США підтримують територіальну цілісність і суверенітет української держави, при цьому продовжуючи перемовини з Москвою. Про це заявив помічник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван.
"Ми відзначили той факт, що вони відвели значну кількість своїх сил від кордону і повернули їх на свої звичайні бази. Це конструктивний крок", - сказав він під час Аспенського форуму.
За його слова, позиція США залишається простою і прозорою – Вашингтон підтримує територіальну цілісність і суверенітет України. Однак американці ведуть перемовини на високому рівні і з російськими, а також французькими та німецькими представниками.читайте такожУ розвідці США розкрили деталі прогнозу щодо війни України і РФ на Донбасі
"Наша мета - бути уважними, публічними, без обиняків говорити, що ми підтримуємо і захищаємо суверенітет і територіальну цілісність України, але потім ще використовуємо і конфіденційні дипломатичні контакти високого рівня, щоб спілкуватися з росіянами на тему того, як підходити до цієї ситуації. Це поряд з консультаціями з німцями, французами та іншими", - підкреслив Салліваню
Відносини США і Росії
- Американський президент Джо Байден 13 квітня поговорив телефоном з главою РФ Володимиром Путіним. Під час розмови господар Білого дому заявив про підтримку України і попередив Путіна щодо нових санкцій США. У той же час Байден запропонував Путіну провести зустріч в одній з країни Європи.
- Через 2 дні, 15 квітня, США вдарили новими санкціями по Росії. Під обмеження потрапили 6 російських технологічних компаній, а також 32 юридичних і фізичних особи. Крім того, Штати вирішили вислати 10 американських дипломатів.
- Наступного дня, 16 квітня, Росія впровадила відповідні санкції проти США. Москва внесла до "чорних списків" низку американських високопосадовців, яким був заборонений в'їзд на територію РФ. Також російська влада вирішила вислати американських дипломатів.
- У МЗС Росії сказали про те, що такі заходи можуть негативно позначитися на перспективах зустрічі Путіна і Байдена.
- Пізніше помічник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван засумнівався в тому, що зустріч Байдена і Путіна дійсно відбудеться. За його словами, для реалізації таких перемовин повинні з'явитися відповідні умови.