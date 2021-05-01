У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО

Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО, заявили в Держдепі США.
Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб в України залишалася можливість вступити до НАТО, заявив в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер. Він підкреслив, що для цього треба провести реформи.
"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкритими для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав Рікер під час брифінгу.
За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.
Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.
"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною - ред.) у всіх цих сферах", - підкреслив представник Держдепу.
Україна-НАТО - про що йшлося раніше:
- Президент України Володимир Зеленський під час телефонних переговорів з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом зазначив, що вступ України до колективного блоку безпеки є єдиним варіантом припинення російсько-українського конфлікту на Донбасі.
- Названо терміни надання Україні Плану дій щодо членства у НАТО. Питання надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО розглядатиметься на саміті Альянсу.
- Представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Україну у, мовляв, "вигадці"про можливий наступ російських військ, щоб нібито створити "образ жертви" з метою отримання Плану дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі.