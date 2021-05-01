У Байдена зробили заяву про майбутнє України в НАТО / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена прагне, щоб в України залишалася можливість вступити до НАТО, заявив в. о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер. Він підкреслив, що для цього треба провести реформи.

"Адміністрація Байдена продовжує прагнути, щоб двері в НАТО залишалися відкритими для претендентів, коли вони будуть готові виконувати відповідні вимоги і зобов'язання", - сказав Рікер під час брифінгу.

За його словами, Вашингтон прагне, щоб Україна змогла функціонувати відповідно до стандартів НАТО.

Він нагадав, що Україна виконує Річну національну програму, яка дозволяє взаємодіяти з Альянсом, а також має статус Партнера НАТО з розширеними можливостями.

"Це є частиною необхідних зусиль для побудови більш стабільної, демократичної, процвітаючої і вільної України. І ми будемо продовжувати нашу взаємодію (з українською стороною - ред.) у всіх цих сферах", - підкреслив представник Держдепу.

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