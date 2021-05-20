У Байдена зробили заяву про добудову Північного потоку-2

У Білому домі відреагували на добудову Північного потоку-2 / Getty Images

У Білому домі визнали, що зараз майже неможливо зупинити завершення будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Як заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі, в Адміністрації президента США зазначили, що позиція Вашингтона щодо цього проекту не змінилася.

"Коли президент приступив до обов'язків, 95 відсотків трубопроводу було побудовано, і ми продовжуємо говорити про те, що це погана ідея і нехороший план ... Як можемо ми зупинити реалізований в іншій країні проект, закінчений на 95 відсотків?",- підкреслила Псакі.

Прессекретар Білого дому нагадала, що США вводили санкції проти газопроводу.

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За її словами, тоді Вашингтон "зробив значні кроки" проти Північного потоку-2.

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Північний потік-2 - про що раніше повідомляв Главред:

Раніше американське інформагентство Axios з посиланням на свої джерела повідомило про те, що Держдеп США, який повинен надати Конгресу доповідь щодо санкцій проти СП-2, планує відмовитися від обмежень щодо компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG і її генерального директора Матіаса Варніга. Причиною журналісти назвали наміри Білого дому налагодити відносини з ФРН.

При цьому видання Politico з посиланням на власні джерела акцентувало увагу на тому, що США готові ввести нові санкції проти чотирьох кораблів, які задіяні в будівництві Північного потоку-2.

Пізніше глава МЗС Німеччини Хайко Маас підтвердив, що Вашингтон відмовився від санкцій проти Nord Stream 2 і гендиректора компанії Матіаса Варніга, який є німецьким громадянином.

Економіст Андрій Ілларіонов раніше заявляв, що Німеччині і Європі вигідно, щоб газ йшов не транзитом через Україну, а безпосередньо через трубопровід Північний потік-2. За його словами, це допоможе Берліну заощадити гроші і час на переговори і з Путіним, і з Києвом.