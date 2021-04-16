У Байдена зробили заяву про плани на зустріч з Путіним

У Кремлі повинні погодитися на перемовини Байдена і Путіна, це в інтересах Росії, сказала Джейн Псакі.
Завданням президента США Джо Байдена на перемовинах у рамках зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним є повернення Росії до світової спільноти. Не виключено, що Росії запропонують повернутися у Велику вісімку. Тому у Кремлі повинні розглядати зустріч лідерів двох держав як "міст" для повернення Москви до цивілізованого діалогу. Про це заявила прессекретарка американського глави держави Джейн Псакі.
Під час свого брифінг у п'ятницю, 16 квітня вона заявила про те, що Байден розглядає зустріч з Путіним як спробу повернути Росію до цивілізованих перемовин. США надають РФ можливість врегулювати конфронтацію зі світом.
За її словами, саме тому в інтересах Москви прийняти пропозицію Байдена щодо проведення зустрічі з Путіним.читайте такожУ Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена
"Президент вважає, що Росія знаходиться за межами світової спільноти у багатьох відношеннях. У нас наразі формат "великої сімки", а не "Великої вісімки"... пропозиція президента (про проведення саміту) - це міст назад", - підкреслила Псакі.
Перемовини Байдена і Путіна
- Телефонні перемовини президента США Байдена і глави РФ Путіна пройшли у вівторок, 13 квітня. Під час дискусії американський глава держави закликав господаря Кремля до деескалації ситуації біля українських кордонів і запропонував Путіну провести зустріч в одній з країн Європи з метою обговорення американо-російських відносин.
- Пізніше держсекретар США Ентоні Блінкен уточнив, що Байден запропонував Путіну провести зустріч вже найближчими тижнями.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що перемовини Путіна і Байдена найближчими тижнями не відбудуться, тому що їх не можна організувати в такі терміни. При цьому антиросійські санкції не впливають позитивно на перспективи зустрічі лідерів Росії і США.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 16 квітня заявив, що саме Путін пропонував Байдену зустріч, причому вже найближчими днями і без додаткових умов.