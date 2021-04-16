У Байдена зробили заяву про плани на зустріч з Путіним

У Байдена пропонують повернути Росію до Великої вісімки / Фото Reuters

Завданням президента США Джо Байдена на перемовинах у рамках зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним є повернення Росії до світової спільноти. Не виключено, що Росії запропонують повернутися у Велику вісімку. Тому у Кремлі повинні розглядати зустріч лідерів двох держав як "міст" для повернення Москви до цивілізованого діалогу. Про це заявила прессекретарка американського глави держави Джейн Псакі.

Під час свого брифінг у п'ятницю, 16 квітня вона заявила про те, що Байден розглядає зустріч з Путіним як спробу повернути Росію до цивілізованих перемовин. США надають РФ можливість врегулювати конфронтацію зі світом.

За її словами, саме тому в інтересах Москви прийняти пропозицію Байдена щодо проведення зустрічі з Путіним.читайте такожУ Кремлі заявили про умови Москви для зустрічі Путіна і Байдена

"Президент вважає, що Росія знаходиться за межами світової спільноти у багатьох відношеннях. У нас наразі формат "великої сімки", а не "Великої вісімки"... пропозиція президента (про проведення саміту) - це міст назад", - підкреслила Псакі.

Перемовини Байдена і Путіна