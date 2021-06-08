У Байдена зробили заяву про допомогу Україні через добудову і запуск Північного потоку-2

США ставлять перед собою завдання допомогти Україні та іншим країнам після запуску СП-2, - Блінкен / Фото Reuters

Російський енергетичний проект Північний потік-2 вже практично реалізовано. Наразі Вашингтону слід розглянути різні сценарії допомоги Україні та іншим державам, а також забезпечити реалізацію інтересів США. Про це заявив американський держсекретар Ентоні Блінкен.

Під час свого виступу на слуханнях комітету з асигнувань Сенату США він розповів про те, що будівництво СП-2 фактично закінчено. Наразі актуальним залишається питання підтримки України та інших держав у зв'язку із запуском російського газопроводу.

"Реальність полягає в тому, що фізичне завершення (будівництво) газопроводу було фактично вирішеною справою. Питання на майбутнє зводиться до того, що є найбільш ефективними нашими діями, щоб підтримати інтереси України та інших причетних країн, а також наші власні інтереси", - підкреслив американський чиновник.читайте такожУ Байдена заявили про компенсацію Україні і попередили щодо нового удару по Північному потоку-2

Нагадаємо, раніше експерт у сфері енергетики Геннадій Рябцев заявив, що у Росії поспішили із заявами про добудову першої нитки Північного потоку-2. Однак завершення робіт щодо першої нитки магістралі дійсно очікується вже цього літа. У серпні можуть початися тестові постачання російського газу до Європи через газопроводом в обхід України.

Північний потік-2 новини

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з американською делегацією раніше закликав США і Євросоюз зупинити добудову Північного потоку-2. Гарант акцентував увагу на тому, що цей проект несе загрозу безпеці української держави.

Глава МВС Арсен Аваков вважає, що після запуску СП-2 українській газотранспортній системі загрожує небезпека з боку Росії. За даними розвідки, існує ймовірність провокацій і терактів.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков не виключив сценарію, за якого у газопроводу Північний потік-2 виникнуть проблеми на етапі сертифікації та страхування труби.

Російський депутат В'ячеслав Ніконов припустив, що США спробують зупинити запуск Північного потоку-2 у тому випадку, якщо на осінніх парламентських виборах у Німеччині перемогу здобуде Партія зелених.