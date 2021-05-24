У Байдена зробили заяву про ситуацію щодо зустрічі з Путіним

Вашингтон і Москва продовжують перемовини щодо організації американо-російського саміту.
Адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова назвати час і місце зустрічі глави держави з господарем Кремля Володимиром Путіним. Сторони продовжують перемовини і працюють над організацією проведення американо-російського саміту. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.
Під час регулярного брифінгу вона сказала, що Вашингтон і Москва наразі не визначили конкретне місце і час зустрічі двох президентів.
"Ми не готові назвати місце і час зустрічі", - уточнила Псакі, підкресливши, що робота над деталями перемовин двох лідерів ще триває.
Зустріч Байдена і Путіна
- Президент США Джо Байден 13 квітня під час телефонної розмови з главою Кремля Володимиром Путіним запропонував йому провести зустріч у Європі з метою обговорення відносин двох країн.
- Відносини США і Росії після цієї розмови погіршилися: сторони обмінялися санкціями, а Москва внесла Штати до списку недружніх держав.
- Однак перемовини щодо зустрічі Путіна і Байдена, як і раніше, тривають. У Кремлі заявляли, що саміт Росії і США може відбутися вже в червні.
- Глава Держдепу США Ентоні Блінкен стверджував, що зустріч Байдена і Путіна може відбутися вже найближчими тижнями. Розглядається можливість проведення перемовин у Ісландії.
- 24 травня швейцарська газета Tages-Anzeiger і журналіст американського телеканалу NBC Джефф Беннет повідомили, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна може відбутися в найближчі два тижні у Женеві.
Автор: Андрій Ганжа