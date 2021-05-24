У Байдена зробили заяву про ситуацію щодо зустрічі з Путіним

У Білому домі не готові назвати час і місце зустрічі Байдена і Путіна / Reuters

Адміністрація президента США Джо Байдена наразі не готова назвати час і місце зустрічі глави держави з господарем Кремля Володимиром Путіним. Сторони продовжують перемовини і працюють над організацією проведення американо-російського саміту. Про це заявила прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

Під час регулярного брифінгу вона сказала, що Вашингтон і Москва наразі не визначили конкретне місце і час зустрічі двох президентів.

"Ми не готові назвати місце і час зустрічі", - уточнила Псакі, підкресливши, що робота над деталями перемовин двох лідерів ще триває.

Зустріч Байдена і Путіна