У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії

У Байдена заявили, що США можуть вжити заходів щодо РФ через кібератаку на компанію JBS / Reuters

Американський президент Джо Байден має намір обговорити з главою РФ Володимиром Путіним під час зустрічі у Женеві питання кібернетичної безпеки. Причиною тому є останні хакерські атаки у Штатах і за кордоном. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу вона розповіла про те, що у зв'язку у тому числі і з кібератакою на бразильську компанію JBS Байден планує поговорити з Путіним про ситуацію з безпекою в кібернетичній сфері.

"Ми очікуємо, що це буде одним з питань, які президент (Байден - ред.) обговорить з президентом Путіним на саміті, який відбудеться через два тижні", - розповіла Псакі.

При цьому вона підкреслила, що США припускають сценарій, за якого Вашингтон може вжити будь-яких заходів у відповідь на хакерську атаку на компанію JBS.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив про наслідки

Нагадаємо, раніше стало відомо про хакерську атаку на компанію JBS, сфера діяльності якої пов'язана з переробкою м'яса у Північній Америці та Австралії. У зв'язку з кібератакою JBS була змушена зупинити роботу своїх заводів. У причетності до цього інциденту підозрюють російських хакерів.

Зустріч Байдена і Путіна