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У Байдена зробили заяву про зустріч з Путіним і припустили новий удар по Росії

2 червня 2021, 22:46

У Джо Байдена є нові претензії до Росії, які він планує обговорити з Володимиром Путіним.

Джо Байден
У Байдена заявили, що США можуть вжити заходів щодо РФ через кібератаку на компанію JBS / Reuters

Американський президент Джо Байден має намір обговорити з главою РФ Володимиром Путіним під час зустрічі у Женеві питання кібернетичної безпеки. Причиною тому є останні хакерські атаки у Штатах і за кордоном. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Під час брифінгу вона розповіла про те, що у зв'язку у тому числі і з кібератакою на бразильську компанію JBS Байден планує поговорити з Путіним про ситуацію з безпекою в кібернетичній сфері.

"Ми очікуємо, що це буде одним з питань, які президент (Байден - ред.) обговорить з президентом Путіним на саміті, який відбудеться через два тижні", - розповіла Псакі.

При цьому вона підкреслила, що США припускають сценарій, за якого Вашингтон може вжити будь-яких заходів у відповідь на хакерську атаку на компанію JBS.читайте такожБайден зробив різку заяву про Путіна і попередив про наслідки

Нагадаємо, раніше стало відомо про хакерську атаку на компанію JBS, сфера діяльності якої пов'язана з переробкою м'яса у Північній Америці та Австралії. У зв'язку з кібератакою JBS була змушена зупинити роботу своїх заводів. У причетності до цього інциденту підозрюють російських хакерів.

Зустріч Байдена і Путіна

  • 24 травня пройшли консультації Вашингтона і Москви перед американо-російським самітом і зустріччю президентів Джо Байдена і Володимира Путіна. За підсумками перемовин, в яких брали участь помічник господаря Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев, сторони випустили заяви з підтвердженням заходу.
  • 25 травня у Білому домі і Кремлі офіційно заявили, що саміт США і Росії, в рамках якого очікується зустріч Байдена і Путіна, відбудеться 16 червня у Женеві.
  • 2 червня спікер Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Москва і Вашингтон не співпрацюють у сфері кібербезпеки, проте Путін і Байден мають намір обговорити хакерські атаки під час зустрічі у Женеві.
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