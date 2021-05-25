У Байдена зробили заяву про звинувачення Росії в "викраденні" літака у Мінську

У США немає даних про те, що РФ причетна до посадки білоруською владою літака у Мінську, сказала Джен Псакі.
Офіційний Вашингтон не звинувачує Москву в причетності до посадки білоруською владою літака рейсу Ryanair у Мінську. Штати не вказували на те, що у американської влади є такі підозри. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
Як повідомила вона під час брифінгу у вівторок, 25 травня, в Штатах не думають, що російська влада причетна до інциденту з літаком у Мінську.
"Ми не вважаємо, що це мало місце", - сказала Псакі.
Також прессекретарка Білого дому додала, що і раніше у Вашингтоні таких версій не озвучували.читайте такожУ Лондоні натякнули, що за "викраденням" літака Ryanair у Мінську стоїть Москва
"Я жодним чином вчора не вказувала на те, що ми так вважали, і в цьому плані нічого не змінилося", - підкреслила Джен Псакі.
Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську
- Літак компанії Ryanair 23 травня летів з Афін у напрямку Вільнюса, проте змушений був приземлитися у Мінську після того, як у Білорусі попередили про те, що влада отримала листа про "бомбу на борту". Вибухових пристроїв у літаку не виявили.
- Цим рейсом летів Роман Протасевич - засновник опозиційного білоруського Telegram-каналу Nexta, що висвітлював події, пов'язані з протестами у Білорусі. Протасевича затримали разом з його дівчиною – Софією Сапегою.
- У Великобританії припускають, що Росія може бути причетна до інциденту з літаком у Мінську. Під час парламентських дискусій британці обговорили можливість впровадження санкцій не тільки проти СП-2, але й щодо газопроводу Ямал-Європа, який проходить через Білорусь.
Автор: Андрій Ганжа