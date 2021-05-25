У Байдена зробили заяву про звинувачення Росії в "викраденні" літака у Мінську

Літак рейсу Ryanair екстрено приземлився у Мінську 23 травня через заяву білорусів про "бомбу" на борту / Reuters

Офіційний Вашингтон не звинувачує Москву в причетності до посадки білоруською владою літака рейсу Ryanair у Мінську. Штати не вказували на те, що у американської влади є такі підозри. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Як повідомила вона під час брифінгу у вівторок, 25 травня, в Штатах не думають, що російська влада причетна до інциденту з літаком у Мінську.

"Ми не вважаємо, що це мало місце", - сказала Псакі.

Також прессекретарка Білого дому додала, що і раніше у Вашингтоні таких версій не озвучували.читайте такожУ Лондоні натякнули, що за "викраденням" літака Ryanair у Мінську стоїть Москва

"Я жодним чином вчора не вказувала на те, що ми так вважали, і в цьому плані нічого не змінилося", - підкреслила Джен Псакі.

Інцидент з літаком рейсу Ryanair у Мінську