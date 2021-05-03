У Байдена розкрили плани щодо перемовин з Північною Кореєю

США ставлять перед собою завдання повного ядерного роззброєння Корейського півострова - Салліван / Reuters

Офіційний Вашингтон готовий до перемовин з Північною Кореєю з метою ядерного роззброєння Корейського півострова. Штати сподіваються, що за допомогою конструктивного підходу вдасться просунутися у вирішенні цього питання. Про це заявив помічник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.

У ефірі телеканалу АВС він розповів про те, що США ставлять перед собою завдання повної ліквідації ядерних озброєнь на Корейському півострові. Штати готові працювати над цим питанням на дипломатичному рівні.

"Наша політика щодо Північної Кореї націлена не на ворожість, а на рішення. Її головною метою є повна денуклеаризація Корейського півострова, і ми готові до дипломатичної взаємодії для досягнення цієї мети", - сказав Салліван.читайте такожРозвідка США дізналася про нову ядерну зброю у КНДР

Також він підкреслив, що США вірять в "вивірений, практичний і зважений підхід", в рамках якого існує найбільш серйозна ймовірність у вирішенні проблеми денуклеаризації Корейського півострова.

Ядерне роззброєння Північної Кореї