У Байдена розкрили плани щодо перемовин з Північною Кореєю

США дотримуються конструктивної позиції щодо діалогу з КНДР, стверджує Джейк Салліван.
Офіційний Вашингтон готовий до перемовин з Північною Кореєю з метою ядерного роззброєння Корейського півострова. Штати сподіваються, що за допомогою конструктивного підходу вдасться просунутися у вирішенні цього питання. Про це заявив помічник американського президента з питань національної безпеки Джейк Салліван.
У ефірі телеканалу АВС він розповів про те, що США ставлять перед собою завдання повної ліквідації ядерних озброєнь на Корейському півострові. Штати готові працювати над цим питанням на дипломатичному рівні.
"Наша політика щодо Північної Кореї націлена не на ворожість, а на рішення. Її головною метою є повна денуклеаризація Корейського півострова, і ми готові до дипломатичної взаємодії для досягнення цієї мети", - сказав Салліван.читайте такожРозвідка США дізналася про нову ядерну зброю у КНДР
Також він підкреслив, що США вірять в "вивірений, практичний і зважений підхід", в рамках якого існує найбільш серйозна ймовірність у вирішенні проблеми денуклеаризації Корейського півострова.
Ядерне роззброєння Північної Кореї
- Навесні 2018 року влада КНДР оголосила про припинення проведення ядерних випробувань і запусків міжконтинентальних ракет. У червні під час першої зустрічі лідера Північної Кореї Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа у Сінгапурі було підписано документ, що зобов'язує Пхеньян приступити до реалізації заходів з ядерного роззброєння. Однак у документі не було чіткого алгоритму реалізації домовленостей.
- Пізніше на саміті лідерів Південної і Північної Кореї, який відбувся у вересні 2018 року, сторони домовилися про закриття Пхеньяном ракетного полігону Сохе і припинення експлуатації розміщеної там пускової установки.
- У лютому 2019 року у Ханої пройшла зустріч глави КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа. Сторони проводили перемовини щодо ядерної програми Північної Кореї, проте главам держав домовитися не вдалося.
- Пізніше в північнокорейських і південнокорейських ЗМІ з'являлася інформація про те, що на території КНДР тривають запуски ракет.