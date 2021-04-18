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У Байдена зробили жорстке попередження Путіну через Навального

18 квітня 2021, 17:09

Джейк Салліван попередив Москву про відповідальність у разі гіршого сценарію.

США заступилися за Навального
Олексій Навальний / прес-служба Мосміськсуду

У Сполучених Штатах прокоментували стуацію, що склалася навколо російського політв'язня Олексія Навального, який оголосив голодування у в'язниці.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив Москву про відповідальність у разі гіршого сценарію розвитку ситуації, пише ТАРС.

Салліван заявив про те, що на Росію чекають наслідки, якщо опозиціонер Олексій Навальний помре у виправній колонії, де він відбуває покарання.

Раніше президент США Джо Байден відреагував на інформацію про те, як поводяться в російській в'язниці з Навальним. "Це абсолютно, абсолютно несправедливо, абсолютно неприйнятно", - заявив Байден.

Як відомо, в Росії соратники Навального оголосили про організацію масштабного мітингу на його підтримку. Масова акція протесту відбудеться ввечері в середу 21 квітня на центральних площах і вулицях російських міст.

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Вирок Навальному:

  • Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
  • Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
  • Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
  • Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
  • Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.
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