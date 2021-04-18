У Байдена зробили жорстке попередження Путіну через Навального

Олексій Навальний / прес-служба Мосміськсуду

У Сполучених Штатах прокоментували стуацію, що склалася навколо російського політв'язня Олексія Навального, який оголосив голодування у в'язниці.

Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван попередив Москву про відповідальність у разі гіршого сценарію розвитку ситуації, пише ТАРС.

Салліван заявив про те, що на Росію чекають наслідки, якщо опозиціонер Олексій Навальний помре у виправній колонії, де він відбуває покарання.

Раніше президент США Джо Байден відреагував на інформацію про те, як поводяться в російській в'язниці з Навальним. "Це абсолютно, абсолютно несправедливо, абсолютно неприйнятно", - заявив Байден.

Як відомо, в Росії соратники Навального оголосили про організацію масштабного мітингу на його підтримку. Масова акція протесту відбудеться ввечері в середу 21 квітня на центральних площах і вулицях російських міст.

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Вирок Навальному: