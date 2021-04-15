У Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову Москві

У США не виключили нових санкцій проти РФ / Reuters

Сполучені Штати зберігають за собою право відповісти на можливу "відповідь" Російської Федерації на нові санкції, схвалені Джо Байденом.

У той же час США сподіваються на деескалацію відносин з РФ, заявили в Адміністрації США, повідомляє РІА Новості.

При цьому США готові вводити подальші суттєві довгострокові санкції проти РФ у разі продовження її недружніх кроків.

"Якою буде відповідь [Росії], тільки належить побачити. І США, звичайно, зберігають за собою право в разі необхідності зробити подальші дії, але в наших обопільних інтересах — зійти зі шляху ескалації і знайти можливість для просування вперед", — сказав високопоставлений представник адміністрації.

В адміністрації США додали, що нові санкції щодо боргу РФ, які набудуть чинності 14 червня, позначаться на зростанні ВВП РФ, інфляції, ринку в цілому і можуть змусити Росію витрачати резерви.

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Нові санкції США проти Росії: