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У Байдена заговорили про нові санкції проти РФ і поставили умову Москві

15 квітня 2021, 18:24
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США сподіваються, що санкції завдадуть Росії істотної шкоди.

Москва може нарватися на нові санкції Вашингтона
У США не виключили нових санкцій проти РФ / Reuters

Сполучені Штати зберігають за собою право відповісти на можливу "відповідь" Російської Федерації на нові санкції, схвалені Джо Байденом.

У той же час США сподіваються на деескалацію відносин з РФ, заявили в Адміністрації США, повідомляє РІА Новості.

При цьому США готові вводити подальші суттєві довгострокові санкції проти РФ у разі продовження її недружніх кроків.

"Якою буде відповідь [Росії], тільки належить побачити. І США, звичайно, зберігають за собою право в разі необхідності зробити подальші дії, але в наших обопільних інтересах — зійти зі шляху ескалації і знайти можливість для просування вперед", — сказав високопоставлений представник адміністрації.

В адміністрації США додали, що нові санкції щодо боргу РФ, які набудуть чинності 14 червня, позначаться на зростанні ВВП РФ, інфляції, ринку в цілому і можуть змусити Росію витрачати резерви.

читайте такожУ Росії перейшли до погроз у відповідь на нові санкції США

Нові санкції США проти Росії:

  • Президент США Джо Байден підписав нове розпорядження про санкціях проти РФ 15 квітня.
  • Росію карають за дії її уряду і спецслужб проти суверенітету та інтересів США (підрив проведення вільних виборів, участь у зловмисних кібератаці проти США, корумпування іноземних урядів, порушення міжнародного права).
  • Санкції накладені на вісім фізичних і юридичних осіб, пов'язаних з триваючою російською окупацією і репресіями в Криму.
  • Заборонено фінансовим установам США брати участь на первинному ринку рублевих або нерублевих облігацій РФ, випущених після 14 червня 2021 р.
  • Санкції накладені на шість російських технологічних компаній, які надають підтримку кіберпрограмі російських спецслужб.
  • Накладено санкції на 32 юридичних і фізичних осіб, які здійснюють спрямовані урядом Росії спроби вплинути на президентські вибори в США.
  • США висилають десять співробітників з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. В особовому складі є представники російських спецслужб, вказується в повідомленні.
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