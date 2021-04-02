Біля Капітолія атакували поліцейських: кількість жертв і все, що потрібно знати

Біля Капітолія "атакували" авто з поліцейськими / Reuters

У Вашингтоні біля будівлі Конгресу США (Капітолій) на контрольно-пропускному пункті зловмисник на автомобілі пішов на таран, постраждали двоє офіцерів капітолійської поліції.

У результаті інциденту постраждали три особи, йдеться на сторінці U.S. Capitol Police у Twitter.

У поліції Капітолія назвали інцидент критичним і додали, що підозрюваного затримано.

"...Підозрюваний перебуває під вартою. Обидва офіцери поранені. Всіх трьох доставили у лікарню", – наголошується у повідомленні.

У поліції додали, що зловмисник, протаранивши КПП, вийшов з авто з ножем і не слухався того, що йому говорили правоохоронці. За відомостями телеканалу MSNBC, біля Капітолія звучали постріли.

Після того, що сталося правоохоронці, обмежили рух на кількох дорогах.

Пізніше зловмисник та один офіцер померли, дізнався канал NBC News.

Попередньо відомо, інцидент не вважають терактом.

Біля Капітолія "атакували" авто з правоохоронцями / Reuters

Інцидент біля Капітолія – відео з місця надзвичайної події

Подробиці атаки біля Капітолія та ім'я можливого зловмисника

Telegram-канал The Western Chauvinist опублікував відео, на якому зображений чоловік, який нібито протаранив КПП. У повідомленні йдеться, що його звуть Мухаммед.

Зловмисник – учасник прописаної у Корані священної війни мусульман проти невірних – джихадист, пише loomered.com.

У публікації наголошується, що чоловік врізався у загородження, вийшов з авто, озброєний ножем, а потім, як вважають, витягнув пістолет. За непідтвердженими даними, офіцери відкрили вогонь у відповідь.

У поліції вважають, що зловмисник, швидше за все, знаходиться на КПП, щоб перевірити ID (документ, що засвідчує особу). За версією правоохоронців, у чоловіка не прийняли документ, і після цього він пішов на таран.

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