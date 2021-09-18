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У Лаврова є друга "таємна сім'я": коханку тягає по відрядженнях - ЗМІ

18 вересня 2021, 03:50

Коханка глави МЗС РФ Світлана Полякова впливає на призначення в міністерстві.

Лавр
Сергій Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров лобіює інтереси бізнесмена Олега Дерипаски, який дає його коханці і її близьким користуватися своїми приватними літаками, будинками і готелями.

Як йдеться у розслідуванні Фонду боротьби з корупцією і Важливих історій, Лавров живе подвійним життям.

Незважаючи на офіційний шлюб міністра, який триває 50 років , коханка Лаврова Світлана Полякова впливає на призначення в Міністерстві, живе в квартирі за $10 млн в самому центрі Москви. Вона володіє парком з дорогих автомобілів, а свою дочку забезпечила квартирою в Лондоні вартістю 4,4 млн фунтів.

Відзначається, що друга "сім'я" Лаврова літає разом з ним у службові відрядження, хоча її члени і не працюють в МЗС.

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Уточнюється, що за це частково платить російський олігарх Олег Дерипаска. "Лавров і його сім'я багато років перебувають на утриманні у олігарха. Він оплачує їм відпустку. Вони літають на його літаках. Вони плавають на його яхті і живуть в його будинках", - стверджують автори розслідувань.

При цьому Лавров лобіює інтереси Дерипаски: допомагав отримати американську візу, а коли у компанії Дерипаски виник конфлікт з владою Гвінеї, Лавров полетів туди вирішувати питання і домігся свого. Коли західні країни ввели проти Дерипаски санкції, Лавров став на захист олігарха. "Лавров готовий і світову війну розв'язати заради спонсора своєї сім'ї, зробивши всіх росіян заручниками інтересів Дерипаски", - пишуть розслідувачі.

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Раніше ЗМІ писали, що в 2003 році близька подруга Володимира Путіна-мешканка Петербурга Світлана Кривоногих - народила йому дочку, дівчинку назвали Єлизавета.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков стверджував, що вперше чує про таку жінку.

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