У Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT

Росія не планує відмовлятися від SWIFT - МЗС РФ / Reuters

Російська держава планує шукати інші системи в тому випадку, якщо буде прийнято рішення про відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. При цьому наразі невідомо, хто може допомогти РФ у створенні альтернативної системи. Про це заявив заступник глави російського МЗС Олександр Панкін.

У коментарі РИА Новости він сказав, що Росія поки що не планує відмовлятися від SWIFT. Однак якщо Москва буде змушена піти на такий крок, росіяни користуватимуться іншими системами.

"Від SWIFT наразі не відмовляємося, але якщо нам відмовлять в SWIFT, то задіємо (інші системи)", - сказав Панкін.читайте такожКравчук пригрозив Росії відключенням від платіжної системи SWIFT через Донбас

При цьому він додав, що поки що не було діалогу про те, хто міг би взяти участь у розробці аналогів SWIFT.

"Ні, давайте не будемо так далеко (заглядати)", - підкреслив російський дипломат.

Відключення Росії від SWIFT