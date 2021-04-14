У Лаврова пояснили дії Росії у разі відключення від SWIFT

У МЗС РФ конкретно не знають, що робитиме Москва, якщо Захід прийме рішення щодо відключення російської держави від системи SWIFT.
Російська держава планує шукати інші системи в тому випадку, якщо буде прийнято рішення про відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. При цьому наразі невідомо, хто може допомогти РФ у створенні альтернативної системи. Про це заявив заступник глави російського МЗС Олександр Панкін.
У коментарі РИА Новости він сказав, що Росія поки що не планує відмовлятися від SWIFT. Однак якщо Москва буде змушена піти на такий крок, росіяни користуватимуться іншими системами.
"Від SWIFT наразі не відмовляємося, але якщо нам відмовлять в SWIFT, то задіємо (інші системи)", - сказав Панкін.читайте такожКравчук пригрозив Росії відключенням від платіжної системи SWIFT через Донбас
При цьому він додав, що поки що не було діалогу про те, хто міг би взяти участь у розробці аналогів SWIFT.
"Ні, давайте не будемо так далеко (заглядати)", - підкреслив російський дипломат.
Відключення Росії від SWIFT
- Глава Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер заявив, що Захід повинен застосувати нові санкції до Росії через ескалацію конфлікту на Донбасі і ситуацію з погіршенням здоров'я російського опозиціонера Олексія Навального. У разі посилення збройної конфронтації РФ проти України він порадив впровадити санкції проти російських олігархів і відключити російську державу від SWIFT.
- У Держдумі у відповідь заявили, що в ескалації конфлікту на Донбасі нібито може бути винна тільки Україна, тоді як позиція Вебера є "популістською" і "безпідставною".
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 13 квітня під час візиту до Ірану сказав агентству IRNA про те, що Москва шукає можливості для переходу до національної або альтернативної долару валюті для фінансових розрахунків з іншими державами. При цьому РФ працює і над тим, щоб відмовитися від платіжних систем Заходу.