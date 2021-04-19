У Лаврова оголосили про "фейки" Заходу щодо нападу Росії на Україну

Захід поширює тривожність і істерію, звинувачуючи РФ у нападі на Україну - МЗС Росії / Reuters

Представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова звинуватила Захід у поширенні "тривожності" і "істерії" через неможливість вирішити власні проблеми. При цьому вона також заявила, що останні декілька днів тиражувалися численні "фейки" про напад РФ на Україну, а російська агресія сприймалася у якості факту.

Як повідомляє РИА Новости, вона розповіла про те, що протягом останніх 10 днів з'явилася велика кількість матеріалів, що свідчать про військову агресію Росії проти України. При цьому, стверджує Захарова, українська військова техніка та об'єкти інфраструктури нібито видавалися за російські, а агресія РФ розглядалася в якості реальної картини.

"Так і писали, рівно в цих словах і виразах. Мало того... використовували постановочні кадри, видаючи українську техніку, зокрема танки, за російські, видаючи українські залізничні станції за російські і видаючи це за намір Росії або вже як доконаний факт, нібито початок якоїсь агресивної кампанії нашої країни щодо України", - сказала Захарова.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

Російська дипломатка додала, що Захід навмисно поширює атмосферу тривожності світом. Західні країни не здатні вирішувати питання, тому використовують цю ситуацію для відволікання уваги від власних проблем.

"Наші західні партнери хочуть нав'язати всьому світу відчуття тривожності... нагнітання істерії, нагнітання відчуття тривожності. Робиться це навмисно... спеціально... Відповідь зрозуміла. Вантаж власних проблем, які не вирішуються, змушує їх використовувати цю модель", - підкреслила Марія Захарова.

Війська Росії біля кордонів України