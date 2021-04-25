У Лаврова опустилися до цитат про дурнів у відповідь на висилку дипломатів

Марія Захарова заявила, що у Чехії не було підстав для звинувачення Росії.
Офіційний представник МЗС Марія Захарова заявила, що у Чехії не було підстав для звинувачення Росії в причетності до вибуху на складі боєприпасів у Врбетиці.
Як підкреслила вона в ефірі каналу Росія 1, Прага не має відповідних доказів, передає ТАСС.
"Ніяких передумов для того, щоб робити такі заяви, а не те щоб доказів у керівництва країни не було протягом останніх семи років, в рамках яких йшло розслідування", — відповіла представник відомства на підозри Чехії.
Зазначимо, що напередодні Захарова відреагувала на те, що влада Чехії подякувала Великій Британії, Естонії, Латвії та Литві за підтримку позиції Праги в протистоянні з Росією.
Вона процитувала слова чеського письменника Карела Чапека. "Сарана - стихійне лихо, хоча поодинці вона зовсім не страшна. Те ж саме..." ,- написала представник міністерства і попросила знайти кінець цитати "самим". Оригінальна цитата Чапека, яку привела Захарова, закінчується словами "те ж саме і з дурнями".
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Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:
- Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
- "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
- Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
Що сталося в Чехії в 2014 році
- 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
- Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
- У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.