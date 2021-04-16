У Лаврова попередили про зрив зустрічі Путіна і Байдена

Плани щодо зустрічі Путіна і Байдена будуть переглянуті - МЗС РФ / Reuters

Офіційна Москва позитивно відреагувала на ініціативу президента США Джо Байдена щодо проведення зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним і пошуку діалогу двох держав. Однак наразі ця пропозиція вивчається в контексті нових американських санкцій проти Росії. Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона нагадала про те, що Москва отримала сигнал про зацікавленість Вашингтона у встановленні конструктивних відносин з Росією. Йдеться, в тому числі, і про плани проведення саміту двох держав. Однак відтепер, після того як США впровадили нові санкції щодо Росії, ініціатива Байдена буде переглянута.читайте такожУ Байдена зробили заяву про плани на зустріч з Путіним

"Зрозуміло, почули заяви президента Дж.Байдена про зацікавленість у "стабільних, конструктивних і передбачуваних" відносинах з Росією, включаючи ініціативу проведення російсько-американського саміту. Коли ця пропозиція прозвучала, вона була сприйнята позитивно і наразі вивчається в контексті ситуації, що реально складається", - підкреслила Марія Захарова.

Відносини США і Росії