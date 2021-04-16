У Лаврова попередили про зрив зустрічі Путіна і Байдена

Росію не влаштовує нове загострення російсько-американських відносин.
Офіційна Москва позитивно відреагувала на ініціативу президента США Джо Байдена щодо проведення зустрічі з главою РФ Володимиром Путіним і пошуку діалогу двох держав. Однак наразі ця пропозиція вивчається в контексті нових американських санкцій проти Росії. Про це заявила представниця російського МЗС Марія Захарова.
На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона нагадала про те, що Москва отримала сигнал про зацікавленість Вашингтона у встановленні конструктивних відносин з Росією. Йдеться, в тому числі, і про плани проведення саміту двох держав. Однак відтепер, після того як США впровадили нові санкції щодо Росії, ініціатива Байдена буде переглянута.читайте такожУ Байдена зробили заяву про плани на зустріч з Путіним
"Зрозуміло, почули заяви президента Дж.Байдена про зацікавленість у "стабільних, конструктивних і передбачуваних" відносинах з Росією, включаючи ініціативу проведення російсько-американського саміту. Коли ця пропозиція прозвучала, вона була сприйнята позитивно і наразі вивчається в контексті ситуації, що реально складається", - підкреслила Марія Захарова.
Відносини США і Росії
- Телефонні перемовини президента США Джо Байдена з російським главою держави Володимиром Путіним відбулися 13 квітня. Під час розмови Байден закликав Путіна припинити військовий тиск на Україну і запропонував провести зустріч на території однієї з європейських країн.
- У Держдепі США пізніше уточнили, що Байден запропонував Путіну зустріч вже найближчими тижнями.
- США 15 квітня запустили нові санкції проти РФ за звинуваченням у втручанні Москви у виборчий процес США і кібератаках. Під обмеження Вашингтона потрапили 6 російських технологічних компаній, а також 32 фізичних і юридичних особи. Також американці вирішили вислати 10 російських дипломатів.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 16 квітня сказав, що Путін під час телефонної розмови пропонував Байдену зустріч найближчими днями без додаткових умов.