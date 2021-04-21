У Лаврова розкрили позицію Росії щодо миротворців ООН на Донбасі

У МЗС РФ назвали виконання Києвом Мінських угод головним завданням щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.
Наразі Росія не підтримує можливість введення миротворців ООН на Донбас. Москва розглядає Мінські угоди в якості єдиної можливості врегулювання збройного конфлікту на сході України. Про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов.
У інтерв'ю РИА Новости дипломат назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянським конфліктом" і сказав, що наразі росіяни не бачать можливості введення миротворчого контингенту ООН до зони конфлікту на сході України.
"Питання введення на Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - зазначив Іллічов.
Також представник російського МЗС підкреслив, що Мінські угоди - "єдиний шлях досягнення миру на сході України", тому Москва ставить перед собою завдання домогтися від Києва виконання відповідних домовленостей.читайте такожУ РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас
Нагадаємо, в лютому постійний представник України у Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця зробив заяву про те, що для врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі в регіоні повинні з'явитися миротворці ООН. Миротворчий контингент повинен допомогти Києву відновити контроль над українськими кордонами.
Війська РФ біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня оголосив про те, що РФ стягує свої війська до кордонів України під приводом підготовки до військових навчань Захід-2021.
- Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 7 квітня заявив, що російські війська знаходитимуться біля кордонів України стільки часу, скільки це буде потрібно Москві. Рішення про передислокацію військових підрозділів або їх подальше перебування на прикордонних з українськими районами територіях приймуть військове керівництво і Володимир Путін.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня підкреслив, що Україна не планує звільняти Донбас військовим шляхом. Подібні заяви з боку РФ не відповідають дійсності.
- 15 квітня спікер Кремля Дмитро Пєсков сказав, що ситуація навколо кордонів України, яка пов'язана з концентрацією військ РФ, залишається складною. У Кремлі називають свої дії відповіддю на маневри НАТО.