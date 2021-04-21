У Лаврова розкрили позицію Росії щодо миротворців ООН на Донбасі

У МЗС Росії не бачать можливості для введення миротворців ООН на Донбас / Reuters

Наразі Росія не підтримує можливість введення миротворців ООН на Донбас. Москва розглядає Мінські угоди в якості єдиної можливості врегулювання збройного конфлікту на сході України. Про це заявив глава департаменту міжнародних організацій МЗС РФ Петро Іллічов.

У інтерв'ю РИА Новости дипломат назвав російсько-українську війну на Донбасі "громадянським конфліктом" і сказав, що наразі росіяни не бачать можливості введення миротворчого контингенту ООН до зони конфлікту на сході України.

"Питання введення на Донбас миротворчої місії ООН на порядку денному врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не стоїть", - зазначив Іллічов.

Також представник російського МЗС підкреслив, що Мінські угоди - "єдиний шлях досягнення миру на сході України", тому Москва ставить перед собою завдання домогтися від Києва виконання відповідних домовленостей.читайте такожУ РФ вибухнули заявою на адресу Зеленського через Путіна і Донбас

Нагадаємо, в лютому постійний представник України у Організації об'єднаних націй Сергій Кислиця зробив заяву про те, що для врегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі в регіоні повинні з'явитися миротворці ООН. Миротворчий контингент повинен допомогти Києву відновити контроль над українськими кордонами.

Війська РФ біля кордонів України