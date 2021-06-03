УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

У Лаврова вибухнули різкою заявою на адресу США через хакерську атаку на JBS

3 червня 2021, 21:37

У МЗС Росії запропонували США звернутися офіційними каналами до Москви через ситуацію з хакерськими атаками.

МЗС Росії
У МЗС Росії їдко відповіли на звинувачення в хакерській атаці на JBS / Reuters

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова запропонувала Вашингтону звертатися до Москви діючими каналами зв'язку в тому випадку, якщо, мовляв, американці запідозрять "російських хакерів" в тому, що вони намагаються позбавити США "барбекю" або здійснюють "замах на морозиво". Про це вона заявила, коментуючи ситуацію з кібератакою на компанію JBS, в якій підозрюють російських хакерів.

"Якщо у американських колег виникають підозри, побоювання, якесь почуття нервозності, що російські хакери позбавляють їх барбекю, що російські хакери можуть вчинити замах на американське морозиво або ще що-небудь подібне, треба звертатися по спеціальному каналу", - цитує її заяву російське інформагентство ТАСС.

Також вона підкреслила, що у Москви є спеціальний канал зв'язку, який працює для взаємодії з іншими країнами з питань хакерських атак.читайте такожСША вдарили новими санкціями по Росії

Ситуація з хакерською атакою на компанію JBS

2 червня найбільша в світі м'ясопереробна компанія JBS піддалася кібернетичній атаці. Комп'ютерні мережі були зламані, через що підприємства у Австралії, Канаді та США були змушені призупинити свою роботу. Постраждали тисячі працівників компанії.

США припускають, що кібератака на компанію JBS може бути пов'язана з діями хакерів з Росії. Спікерка Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Байден має намір обговорити з главою РФ Путіним ситуацію з безпекою в кібернетичній сфері. Вона не виключила сценарію, за якого Штати приймуть певні заходи щодо Росії через атаку на JBS.

новини Росії новини США МЗС Росії Марія Захарова
Зараз ви переглядаєте новину «У Лаврова вибухнули різкою заявою на адресу США через хакерську атаку на JBS». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Як уникнути інсульту за допомогою простої ранкової звичкиЯк уникнути інсульту за допомогою простої ранкової звички Серцевий напад: напій червоного кольору, який може захиститиСерцевий напад: напій червоного кольору, який може захистити Високий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний станВисокий тиск: чотири фізичні ознаки, які говорять про критичний стан У моду на літо 2021 повернулася приголомшлива стрижка короткий боб в стилі невгамовних 90-хУ моду на літо 2021 повернулася приголомшлива стрижка короткий боб в стилі невгамовних 90-х Гороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяцьГороскоп на червень 2021: чого остерігатися та як розпланувати свій місяць

Останні новини

19:00

З'явилися невтішні новини для фанатів українського ігросеріалу Metro

18:35

У Зеленського різко закликали Францію і Німеччину відповісти за захоплення Росією Криму Відео

18:26

Комбуча і схуднення: лікар дала відповідь Відео

18:19

Стало відомо, чому Анна Богдан не зізналася в коханні Холостяку у фіналі проєкту

17:55

Вчені розповіли, в який час дня тренуватися, щоб худнути і не хворіти небезпечною хворобою Відео

Реклама
17:47

Нова пошта запустила оновлений трекінг відправлень: як ним користуватися Фото

17:41

Настя Івлєєва без білизни прийшла на фестиваль МузТВ 2021

17:15

Автор голої фотосесії в Дубаї виставив відео з дівчатами на торги Відео

17:14

Євросоюз оголосив повну повітряну блокаду літакам з Білорусі Відео

17:02

Діти непритомніли: у Львові попрощалися з 12-річною жертвою селфі біля водоспаду Відео

17:01

Гороскоп на завтра 5 червня 2021 всіх знаків Зодіаку: службовий "переворот" та грубий прорахунок Відео

16:35

Samsung презентувала свій найдешевший смартфон з 5G і екраном 90 Гц

16:34

У МОЗ розповіли, скільки вакцин від COVID-19 довелося викинути

16:25

Пікап розчавив мопед: у Херсоні збили дітей – названо можливу причину ДТП

16:23

Головний редактор Nexta відреагував на заяви Протасевича в інтерв'ю на держТБ Білорусі Відео

16:04

Людмила Барбір в ексклюзивній червоній сукні здивувала красою на фестивалі "Молодість"

16:02

Ребров остаточно пішов з Ференцвароша Відео

15:44

Смартфони Google "навчаться" нового режиму знімання у нічний час

15:39

Фронтвумен Go-A зреагувала на чутки про роман з вокалістом Maneskin

15:28

Перша нитка СП-2 прокладена: Путін оголосив про готовність Газпрому заповнити трубопровід газом Відео

Реклама
14:47

У магазині PlayStation почався розпродаж з величезними знижками Відео

14:44

П'ятьом нардепам загрожують санкції РНБО: ЗМІ дізналися, за що Відео

14:44

У Кремлі зробили заяву про перемовини Путіна і Байдена щодо України Відео

14:28

Мати - місцева, батько - примат: в Анголі знайшли "сина шимпанзе і жінки" Відео

14:26

Стало відомо, у кого пенсії в Україні зросли на 50 тисяч і кого торкнеться нова індексація Відео

14:18

У релізному трейлері Chivalry 2 показали епічні середньовічні битви Відео

14:16

Зірка Зоряних війн зіграє у фільмі Джон Вік 4

14:05

У Кремлі назвали головну перешкоду для зустрічі Зеленського з Путіним Відео

13:49

Куди українцям можна буде виїхати з паспортами вакцинації - відповідь МЗС Відео

13:45

Біля Бердичева розірвало легковик: загинула одна особа, двоє – в реанімації Фото

13:38

"Лукашенку буде боляче": Кулеба відповів на запрошення бойовиків "ЛНР" в Мінськ Відео

13:37

Як захистити коліна під час присідань: прості способи Відео

13:23

Вся лінійка смартфонів iPhone 13 показана на якісних рендерах Фото

13:15

На узбережжі Чорного моря з'явилися небезпечні тигрові комарі: як виглядають

13:12

Київ, Львів і далі: в яких містах України на вихідних можна буде вакцинуватися Відео

13:10

Творці шоу випадково засвітили дату виходу Голосу країни 2022

13:03

Вирішуватимуть проблеми в регіонах: при ОП запустили Конгрес місцевої та регіональної влади

13:02

Втопив в ямі, коли не встало: суд відмовився садити вбивцю 11-річної Даші Лук'яненко довічно Відео

12:55

У Лукашенка сталеві яйця, а поїздка на Донбас – головна помилка: що говорив Протасевич в інтерв'ю Відео

12:47

Атака з повітря: у Києві ворони нападають на перехожих Відео

Реклама
12:44

Іван Федорко досьє

12:28

Доживуть не всі: що приховує законопроєкт про підвищення пенсійного віку в Україні

12:25

Google презентувала бюджетні бездротові навушники Pixel Buds A Відео

11:55

Дмитро Комаров зацікавив місцем для відпочинку у 5 випуску шоу "Мандруємо Україною"

11:49

Модне фарбування волосся на літо 2021: теплий блонд у стилі 60-х і французький мокко Фото Відео

11:46

Народний артист України Микола Завгородній помер від ускладнень після коронавірусу

11:45

Канонада і стовп диму: у Сербії гримлять потужні вибухи на складах боєприпасів Відео

11:44

Води по вікна, люди ридають: з'явилося відео, що накоїла погода в Маріуполі Відео

11:38

Синоптик розповіла, кого на вихідних в Україні заливатиме найсильніше Відео

11:18

В Асоціації назвали неринковою ціну газу для тепловиків

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти