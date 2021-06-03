У Лаврова вибухнули різкою заявою на адресу США через хакерську атаку на JBS

У МЗС Росії їдко відповіли на звинувачення в хакерській атаці на JBS / Reuters

Офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова запропонувала Вашингтону звертатися до Москви діючими каналами зв'язку в тому випадку, якщо, мовляв, американці запідозрять "російських хакерів" в тому, що вони намагаються позбавити США "барбекю" або здійснюють "замах на морозиво". Про це вона заявила, коментуючи ситуацію з кібератакою на компанію JBS, в якій підозрюють російських хакерів.

"Якщо у американських колег виникають підозри, побоювання, якесь почуття нервозності, що російські хакери позбавляють їх барбекю, що російські хакери можуть вчинити замах на американське морозиво або ще що-небудь подібне, треба звертатися по спеціальному каналу", - цитує її заяву російське інформагентство ТАСС.

Також вона підкреслила, що у Москви є спеціальний канал зв'язку, який працює для взаємодії з іншими країнами з питань хакерських атак.читайте такожСША вдарили новими санкціями по Росії

Ситуація з хакерською атакою на компанію JBS

2 червня найбільша в світі м'ясопереробна компанія JBS піддалася кібернетичній атаці. Комп'ютерні мережі були зламані, через що підприємства у Австралії, Канаді та США були змушені призупинити свою роботу. Постраждали тисячі працівників компанії.

США припускають, що кібератака на компанію JBS може бути пов'язана з діями хакерів з Росії. Спікерка Білого дому Джен Псакі повідомила, що президент Байден має намір обговорити з главою РФ Путіним ситуацію з безпекою в кібернетичній сфері. Вона не виключила сценарію, за якого Штати приймуть певні заходи щодо Росії через атаку на JBS.