У Лаврова вибухнули різкою заявою на адресу України

Захарова назвала політику України "суцільною антиукраїнською голограмою" / Reuters

Представниця російського МЗС Марія Захарова у негативному контексті висловилася щодо заяви президента України Володимира Зеленського з питання вступу до НАТО і новини про припинення Канадою тренувальної місії в українській державі через спалах коронавірусної інфекції. Вона звинуватила Київ у відсутності державних інтересів, а також національної політики, і назвала український політичний курс "суцільною імпортною антиукраїнською голограмою".

Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона процитувала дві новини - заяву Зеленського про те, що гарантією безпеки України є вступ до НАТО і призупинення канадської тренувальної місії в Україні через СOVID-19.

За її словами, ці дві новини, мовляв, свідчать про те, що Україна як держава нібито не проводить грамотну політику відповідно до державних інтересів.

читайте такожУ Лаврова заговорили про "помсту" після висилки дипломата РФ з України

"У цьому весь київський режим: ані національних інтересів, ані державної політики, ані турботи про власних громадян - одна суцільна Імпортна антиукраїнська голограма", - почеркнула Марія Захарова.

Заява МЗС Росії на адресу України