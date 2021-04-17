У Лаврова вибухнули різкою заявою на адресу України

У МЗС Росії негативно відреагували на плани Києва щодо інтеграції до НАТО
Представниця російського МЗС Марія Захарова у негативному контексті висловилася щодо заяви президента України Володимира Зеленського з питання вступу до НАТО і новини про припинення Канадою тренувальної місії в українській державі через спалах коронавірусної інфекції. Вона звинуватила Київ у відсутності державних інтересів, а також національної політики, і назвала український політичний курс "суцільною імпортною антиукраїнською голограмою".
Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook вона процитувала дві новини - заяву Зеленського про те, що гарантією безпеки України є вступ до НАТО і призупинення канадської тренувальної місії в Україні через СOVID-19.
За її словами, ці дві новини, мовляв, свідчать про те, що Україна як держава нібито не проводить грамотну політику відповідно до державних інтересів.
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"У цьому весь київський режим: ані національних інтересів, ані державної політики, ані турботи про власних громадян - одна суцільна Імпортна антиукраїнська голограма", - почеркнула Марія Захарова.
Заява МЗС Росії на адресу України
- Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров 6 квітня висунув звинувачення Києву в порушенні "всіх мінських домовленостей". Він закликав західні країни "вплинути" на Україну з метою виконання угод щодо Донбасу.
- Представниця МЗС РФ Марія Захарова 9 квітня пригрозила Києву серйозним конфліктом на південному сході України у тому випадку, якщо держава приєднається до НАТО.
- Захарова також піддала критиці ініціативу Києва щодо перенесення Мінського процесу на територію іншої держави і назвала таку пропозицію "дурістю". При цьому вона звинуватила Київ у спробі зриву Мінських угод.
- Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков 10 квітня звинуватив Київ у нібито "нагнітанні напруженості" і закликав Вашингтон "вплинути" на Україну.