У Лаврова вибухнули вимогою до США через ситуацію в Україні

Росія не веде перемовин з США щодо України на рівні глав Міноборони і зовнішньополітичних відомств, сказав Сергій Рябков.
У російському МЗС звинуватили Київ у реалізації агресивної політики і закликали Вашингтон "приборкати" подібні "дії" з боку української влади. При цьому Москва не веде перемовин з американцями щодо ситуації в Україні на рівні оборонних і зовнішньополітичних відомств. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.
У коментарі РИА Новости він сказав, що Київ проводить політику "нагнітання напруженості". Росіяни очікують, щоб США вплинули на українську владу.
"Зрозуміло, чекаємо ефективних дій з боку США щодо приборкання політики нагнітання напруженості, яку проводить влада у Києві", - сказав Рябков.
Крім того, він піддав критиці заяву прессекретарки Білого Дому про "взаємодію" США і Росії на різних рівнях і перемовинах на високому рівні. За словами російського дипломата, перемовин такого характеру немає, а дані відомості є дезінформацією. Дискусія, яка проводилася, була на іншому рівні.читайте такожСША приготували бойову відповідь Москві на війська Росії біля кордонів України
"Я можу назвати це дезінформацією і введенням в оману як громадськості, так і урядів країн, які виявляють відповідний інтерес до цієї теми. На рівні міністрів оборони та закордонних справ жодних контактів з американськими представниками щодо України немає і не передбачається, контакти, які пройшли вже приблизно 7-10 днів тому, проводилися на інших рівнях і за іншими лініями", - підкреслив Рябков і дорікнув США проявити більш відповідальне ставлення до питань поширення подібної інформації.
Заяви МЗС РФ на адресу України
- Глава МЗС Росії Сергій Лавров звинуватив Україну в порушенні "всіх мінських домовленостей" і закликав Захід вплинути на Київ з метою реалізації угод щодо Донбасу.
- Представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова 9 квітня зробила заяву, згідно з якою у разі вступу України до НАТО на державу може очікувати масштабна ескалація ситуації на південному сході країни.
- Захарова назвала "дурістю" плани Києва щодо перенесення перемовин в рамках ТКГ щодо Донбасу з Мінська на територію іншої держави. Дипломат з РФ звинуватила Україну в зриві мінських домовленостей і небажанні вести перемовини з представниками бойовиків "ЛДНР".