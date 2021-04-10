У Лаврова вибухнули вимогою до США через ситуацію в Україні

У МЗС РФ звинуватили США в дезінформації в ситуації з перемовинами щодо України / Reuters

У російському МЗС звинуватили Київ у реалізації агресивної політики і закликали Вашингтон "приборкати" подібні "дії" з боку української влади. При цьому Москва не веде перемовин з американцями щодо ситуації в Україні на рівні оборонних і зовнішньополітичних відомств. Про це заявив заступник голови МЗС Росії Сергій Рябков.

У коментарі РИА Новости він сказав, що Київ проводить політику "нагнітання напруженості". Росіяни очікують, щоб США вплинули на українську владу.

"Зрозуміло, чекаємо ефективних дій з боку США щодо приборкання політики нагнітання напруженості, яку проводить влада у Києві", - сказав Рябков.

Крім того, він піддав критиці заяву прессекретарки Білого Дому про "взаємодію" США і Росії на різних рівнях і перемовинах на високому рівні. За словами російського дипломата, перемовин такого характеру немає, а дані відомості є дезінформацією. Дискусія, яка проводилася, була на іншому рівні.читайте такожСША приготували бойову відповідь Москві на війська Росії біля кордонів України

"Я можу назвати це дезінформацією і введенням в оману як громадськості, так і урядів країн, які виявляють відповідний інтерес до цієї теми. На рівні міністрів оборони та закордонних справ жодних контактів з американськими представниками щодо України немає і не передбачається, контакти, які пройшли вже приблизно 7-10 днів тому, проводилися на інших рівнях і за іншими лініями", - підкреслив Рябков і дорікнув США проявити більш відповідальне ставлення до питань поширення подібної інформації.

Заяви МЗС РФ на адресу України