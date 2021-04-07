У Лаврова різко відреагували на участь США у перемовинах щодо Донбасу

У Москві не бачать можливості підключення Вашингтона до нормандського формату.
США реалізує політику щодо України, яка категорично не влаштовує Росію. У такій ситуації участь Вашингтона у перемовинах щодо Донбасу в рамках нормандського формату не є можливою. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров.
У коментарі РИА Новости російський дипломат сказав, що Штатам "нема чого робити" у перемовному процесі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з політикою, яку демонструє Вашингтон.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США в переговорах щодо Донбасу
"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", - підкреслив Рябков у відповідь на питання про те, чи можливе підключення США до нормандських перемовин щодо Донбасу.
США і перемовини щодо Донбасу
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков звинувачував Вашингтон у військовій підтримці Києва. За його словами, Штати посилюють наступальний потенціал Києва, що може призвести до посилення збройного конфлікту на Донбасі.
- Міністр з питань окупованих територій Олексій Резніков 4 квітня заявив, що у США є право участі у перемовинах щодо врегулювання російсько-української збройної конфронтації на Донбасі. При цьому Штати є країною-гарантом Будапештського меморандуму.
- Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков 6 квітня розповів про те, що Москва пояснила Вашингтону свою позицію щодо Донбасу. Росіяни звинувачують США і Україну в провокаціях.
- При цьому Росія звинувачує Україну в невиконанні Мінських угод і нібито запереченні домовленостей щодо Донбасу. Також росіяни стверджують, що Росія не прагне до провокацій на сході української держави.
Автор: Андрій Ганжа