У Лаврова різко відреагували на участь США у перемовинах щодо Донбасу

У МЗС РФ піддали критиці США через політику Вашингтона щодо України / Reuters

США реалізує політику щодо України, яка категорично не влаштовує Росію. У такій ситуації участь Вашингтона у перемовинах щодо Донбасу в рамках нормандського формату не є можливою. Про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Лавров.

У коментарі РИА Новости російський дипломат сказав, що Штатам "нема чого робити" у перемовному процесі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі з політикою, яку демонструє Вашингтон.читайте такожКравчук розкрив деталі провалу участі США в переговорах щодо Донбасу

"З тими підходами, які демонструє і застосовує Вашингтон, йому нема чого робити в "нормандському форматі", - підкреслив Рябков у відповідь на питання про те, чи можливе підключення США до нормандських перемовин щодо Донбасу.

США і перемовини щодо Донбасу