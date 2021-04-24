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У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам у відповідь на висилку дипломатів

24 квітня 2021, 19:29

Посольство РФ в Білорусі додало хамський підпис, коментуючи рішення країн Балтії.

РФ відповіла хамством на висилку дипломатів
У РФ нахамили у відповідь на висилку дипломатів / УНІАН

Посольство Російської Федерації в Білорусі по-хамськи відреагувало на висилку російських дипломатів з Литви, Латвії та Естонії.

В Twitter російського дипломатичного представництва в Білорусі був написаний образливий пост в якості коментаря рішення Литви, Латвії та Естонії про висилку дипломатів РФ.

У відповідь на твіт про висилку російських дипломатів країнами Балтії, посольство РФ в Білорусі додало хамський підпис у вигляді хештегів: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена - вибір за вами".

Як відомо, Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.

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Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

  • Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.
  • У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
  • "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
  • Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.

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Що сталося в Чехії в 2014 році

  • 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
  • На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
  • Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
  • У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.
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