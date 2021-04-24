У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам у відповідь на висилку дипломатів

У РФ нахамили у відповідь на висилку дипломатів / УНІАН

Посольство Російської Федерації в Білорусі по-хамськи відреагувало на висилку російських дипломатів з Литви, Латвії та Естонії.

В Twitter російського дипломатичного представництва в Білорусі був написаний образливий пост в якості коментаря рішення Литви, Латвії та Естонії про висилку дипломатів РФ.

У відповідь на твіт про висилку російських дипломатів країнами Балтії, посольство РФ в Білорусі додало хамський підпис у вигляді хештегів: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена - вибір за вами".

Як відомо, Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.

Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:

Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.

У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.

"Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.

Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.

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