У Лаврова вульгарно нахамили прибалтам у відповідь на висилку дипломатів

Посольство РФ в Білорусі додало хамський підпис, коментуючи рішення країн Балтії.
Посольство Російської Федерації в Білорусі по-хамськи відреагувало на висилку російських дипломатів з Литви, Латвії та Естонії.
В Twitter російського дипломатичного представництва в Білорусі був написаний образливий пост в якості коментаря рішення Литви, Латвії та Естонії про висилку дипломатів РФ.
У відповідь на твіт про висилку російських дипломатів країнами Балтії, посольство РФ в Білорусі додало хамський підпис у вигляді хештегів: "Маленьке падіння енергії або енергія маленького члена - вибір за вами".
Як відомо, Латвія, Литва та Естонія 23 квітня оголосили про висилку російських дипломатів на знак солідарності з Чехією, яка звинуватила Москву в організації вибухів на складах зі зброєю.
Взаємна висилка дипломатів РФ і Чехії:
- Раніше МЗС Чехії оголосив про висилку 18 російських дипломатів з країни після заяви про причетність спецслужб РФ до вибухів на складах з озброєнням.
- У відповідь російський МЗС пригрозивши відповідними заходами на висилку дипломатів з Чехії.
- "Празі виражений рішучий протест, Москва прийме відповідні заходи, які змусять Чехію усвідомити відповідальність", - заявили в МЗС Росії.
- Пізніше Москва заявила про висилку 20 дипломатів Чехії з РФ.
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Що сталося в Чехії в 2014 році
- 16 жовтня 2014 року в селі Врбетіце Злинського краю сталася серія вибухів на складах боєприпасів.
- На складі № 16, яку орендувала Остравська фірма Imex Group, зберігалося 12,8 тонни боєприпасів різних видів. Він вибухнув у жовтні 2014 року, забравши життя двох співробітників компанії.
- Ця ж фірма орендувала у вербетицькому складському комплексі і склад № 12, який вибухнув два місяці по тому.
- У суботу, 17 квітня, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш заявив, що Прага виявила російський слід в організації вибухів.