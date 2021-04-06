У Меркель засудили маневри військ Путіна на кордоні з Україною

Німеччина засудила Росію за загострення на Донбасі / pixabay

Фракція коаліції партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Німеччини виступила із заявою, рішуче засудивши масове перекидання російських військ до кордону з Україною. Фрагмент заяви опублікував у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.

"Військове брязкання зброєю (президентом Росії — ред.) Путіним є надзвичайно небезпечним... Путін повинен знати, що трансатлантичні партнери стоять міцно на боці України", — цитує Мельник заяву.

Крім того, в МЗС Німеччини, заявили що Берлін уважно стежить за обстановкою на російсько-українському кордоні і закликає до зниження напруженості в Донбасі, щоб зберегти режим припинення вогню.

Відзначимо, ряд ЗМІ повідомляли що на цьому тижні очікується розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель. Основна тема розмови - загострення ситуації на Донбасі і координація позицій сторін у зв'язку з цим.

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