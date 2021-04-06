У Меркель засудили маневри військ Путіна на кордоні з Україною

У Німеччині вважають, що "брязкання зброєю Путіним небезпечно".
Фракція коаліції партій Християнсько-демократичний союз і Християнсько-соціальний союз у Бундестазі Німеччини виступила із заявою, рішуче засудивши масове перекидання російських військ до кордону з Україною. Фрагмент заяви опублікував у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник.
"Військове брязкання зброєю (президентом Росії — ред.) Путіним є надзвичайно небезпечним... Путін повинен знати, що трансатлантичні партнери стоять міцно на боці України", — цитує Мельник заяву.
Крім того, в МЗС Німеччини, заявили що Берлін уважно стежить за обстановкою на російсько-українському кордоні і закликає до зниження напруженості в Донбасі, щоб зберегти режим припинення вогню.
Відзначимо, ряд ЗМІ повідомляли що на цьому тижні очікується розмова в тристоронньому форматі президентів України і Франції Володимира Зеленського і Еммануеля Макрона, а також канцлера Німеччини Ангели Меркель. Основна тема розмови - загострення ситуації на Донбасі і координація позицій сторін у зв'язку з цим.
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Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Гібридні війська РФ 26 березня обстріляли позиції ВСУ поблизу населеного пункту Шуми на Донбасі. Загинули 4 українських військових. Двоє - отримали поранення.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив, що РФ стягує війська до кордонів України під приводом планів з проведення нових військових навчань Захід 2021.
- 31 березня відбулося засідання ТКГ, в ході якого Україна запропонувала встановити новий режим припинення вогню на Донбасі з 1 квітня. Росія дану ініціативу не підтримала.
- 2 квітня відбулися перші телефонні переговори президента України Володимира Зеленського з американським главою держави Джо Байденом. В ході дискусії глава США заявив про підтримку Вашингтоном української держави у військовому конфлікті на Донбасі.