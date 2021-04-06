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У Навального розкрили сценарій нових масових бунтів у РФ

6 квітня 2021, 00:55

Леонід Волков говорить про 600 тисяч учасників акції протесту.

У РФ анонсували нові протести
Масові акції протесту в РФ / Instagram

Глава мережі регіональних штабів російського опозиціонера-політв'язня Олексія Навального Леонід Волков розповів про підготовку нових масових акцій протесту в РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime.tv, йдеться про участь близько 500 тисяч осіб.

"Зрозуміло, що 500 тисяч - дуже багато, 500 тисяч не було на вулицях [в Росії] з 1991 року ніколи. Але чому не 600, чому не 300, чому не 800, чому не мільйон? Був би мільйон - ми зібрали там перші 200-300 тисяч, а потім настала б демотивація, тому що все-таки до мільйона дуже далеко і затягнулося б надовго. Було б 300-ми б їх зібрали за два дні, і у нас не було б власне кампанії. А так вийшло відмінно", - зазначив Волков.

За його словами, збір голосів учасників мітингу є інструментом для перемоги над страхом.

"Все-таки перша перешкода на шляху великого мітингу - це спонтанність: коли все відбувається дуже спонтанно, то немає часу, щоб інформація дійшла до всіх потенційних учасників. А друге, звичайно, страх: "нас вийде мало, нас поб'ють". Тому ми відкрито це декларували - ми збираємо 500 тисяч людей, кожен з яких говорить: "Я вийду, але тільки якщо зі мною піде не менше ніж півмільйона інших". І вони бачать, що дійсно люди набираються у всіх містах і містечках, у всіх дворах", - уточнив глава мережі регіональних штабів Навального.

"31 січня був самий репресивний мітинг в історії Росії, було заарештовано близько 6 тисяч осіб за один день, що абсолютно жахливо. Але якщо нас піде 600 тисяч, то 6 тисяч арештів – найбільше, що поки що могла зробити репресивна машина, – це всього 1%. І індивідуальні ризики для кожного учасника при такому масштабі стають відносно невеликими", - додав Волков.

Вирок Навальному:

  • Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.
  • Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.
  • Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.
  • Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.
  • Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.

Чому затримали Навального

У Олексія Навального є умовний термін - 3,5 роки з випробувальним терміном 5 років. Його політик отримав за звинувачення у розкраданнях у фірмах Ів Роше.

Термін повинен був закінчитися 30 грудня 2020. За російським законодавством умовний засуджений повинен з певною періодичністю відзначатися за місцем реєстрації.

До свого отруєння, коли опозиціонер був здоровий і перебував у Росії, він не прийшов на реєстрацію шість разів:

  • 13 січня,
  • 27 січня,
  • 3 лютого,
  • 16 березня,
  • 6 липня,
  • 17 серпня.

Попри це дружина Навального отримала дозвіл на його транспортування до Німеччини, коли він перебував у комі.

Під час лікування у російських правоохоронців претензій до Навального не виникало. Питання почали з'являтися після 12 жовтня, коли його виписали з клініки Шаріте.

Однак Навальний продовжував перебувати в Німеччині. За два дні до закінчення його випробувального терміну ФСВП відправила Навальному попередження: якщо до 29 грудня 2020 року, він не приїде, то служба може попросити замінити умовний термін на реальний.

Попри попередження, опозиціонер не прибув до Росії. Після чого ФСВП, згідно із законом, 30 грудня оголосила Навального в розшук.

2 лютого Симоновський районний суд міста Москви виніс вирок Олексію Навальному про заміну йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше - політика засуджено на 3,5 року. Суд врахував час його перебування під домашнім арештом, внаслідок чого Навального мають намір відправити до колонії на 2 роки 8 місяців.

Бабушкінський районний суд міста Москви 20 лютого відхилив апеляцію захисту Навального і підтвердив законність заміни йому умовного терміну на реальний у справі компанії Ів Роше. Навального відправлять до колонії № 2 у місті Покров Володимирської області на 2 роки 5 місяців.

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