У Навального розкрили сценарій нових масових бунтів у РФ

Масові акції протесту в РФ / Instagram

Глава мережі регіональних штабів російського опозиціонера-політв'язня Олексія Навального Леонід Волков розповів про підготовку нових масових акцій протесту в РФ.

Як підкреслив він в інтерв'ю Сurrenttime.tv, йдеться про участь близько 500 тисяч осіб.

"Зрозуміло, що 500 тисяч - дуже багато, 500 тисяч не було на вулицях [в Росії] з 1991 року ніколи. Але чому не 600, чому не 300, чому не 800, чому не мільйон? Був би мільйон - ми зібрали там перші 200-300 тисяч, а потім настала б демотивація, тому що все-таки до мільйона дуже далеко і затягнулося б надовго. Було б 300-ми б їх зібрали за два дні, і у нас не було б власне кампанії. А так вийшло відмінно", - зазначив Волков.

За його словами, збір голосів учасників мітингу є інструментом для перемоги над страхом.

"Все-таки перша перешкода на шляху великого мітингу - це спонтанність: коли все відбувається дуже спонтанно, то немає часу, щоб інформація дійшла до всіх потенційних учасників. А друге, звичайно, страх: "нас вийде мало, нас поб'ють". Тому ми відкрито це декларували - ми збираємо 500 тисяч людей, кожен з яких говорить: "Я вийду, але тільки якщо зі мною піде не менше ніж півмільйона інших". І вони бачать, що дійсно люди набираються у всіх містах і містечках, у всіх дворах", - уточнив глава мережі регіональних штабів Навального.

"31 січня був самий репресивний мітинг в історії Росії, було заарештовано близько 6 тисяч осіб за один день, що абсолютно жахливо. Але якщо нас піде 600 тисяч, то 6 тисяч арештів – найбільше, що поки що могла зробити репресивна машина, – це всього 1%. І індивідуальні ризики для кожного учасника при такому масштабі стають відносно невеликими", - додав Волков.

Вирок Навальному:

Симоновський районний суд Москви 2 лютого, прийняв рішення відправити в колонію російського опозиційного політика Олексія Навального.

Умовне покарання, яке він отримав по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено трьома з половиною року колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом.

Московський міський суд залишив у силі рішення Симоновського суду Москви відправити в колонію загального режиму Навального, замінивши йому умовний термін на реальний у кримінальній справі 2014 року.

Зазначимо, що це стало його першим реальним тюремним терміном.