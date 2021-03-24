У Навального сильні болі та віднімається нога – соратники

Навальний за ґратами не міг наступати на ногу, поділився керівник мережі його штабів.
Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов дізнався, що творець ФБК – засуджений та відправлений у колонію російський опозиціонер Олексій Навальний – відчуває сильні болі у спині, у нього віднімається нога.
Політик не міг наступати на ногу, йдеться у повідомленні від керівника мережі регіональних штабів Навального Леоніда Волкова, яке у Twitter опублікував Жданов.
Волков дізнався погані новини про Навального від його адвокатів.
Захисники політика зазначили, що не змогли потрапити до нього у призначений день. На їхню думку, опозиціонер може перебувати у лікарні, а цей факт намагається приховати адміністрація колонії.
"... З кінця минулого тижня (15-21 березня – Ред.) він відчуває сильні болі у спині. Передавав, що віднімається нога, не може на ногу наступати. При цьому за весь час він отримав дві таблетки Ібупрофену (протизапальний препарат – Ред.)...", – поділилися адвокати.
- Нагадаємо, у серпні 2020 року Олексій Навальний пережив отруєння, його лікували у берлінській клініці Шаріте. Західні експерти дійшли висновку, що опозиціонера отруєно речовиною з групи Новачок. Політик звинуватив у причетності до отруєння президента РФ Володимира Путіна.
- Навальний повернувся до Росії у січні, його затримали й заарештували. Підставою для позбавлення волі стало те, що на батьківщині політика оголосили у розшук наприкінці грудня минулого року.
- Навальному інкримінували ухилення від проходження заходів, які пов'язані з умовною судимістю у справі компанії Ів Роше.
- У низці міст країни були мітинги за звільнення опозиціонера. Силовики жорстко розправлялися з мітингувальниками, було багато затриманих.
- На початку лютого суд засудив Навального у справі Ів Роше до 3,5 року колонії загального режиму.
- Політик перебуває у виправній колонії №2, розташованій у місті Покров.
- Євросоюз, США, Британія й Канада заступилися за опозиціонера й запровадили санкції проти Росії.