У Навального сильні болі та віднімається нога – соратники

В Олексія Навального були сильні болі, повідомили його соратники / Reuters

Директор Фонду боротьби з корупцією Іван Жданов дізнався, що творець ФБК – засуджений та відправлений у колонію російський опозиціонер Олексій Навальний – відчуває сильні болі у спині, у нього віднімається нога.

Політик не міг наступати на ногу, йдеться у повідомленні від керівника мережі регіональних штабів Навального Леоніда Волкова, яке у Twitter опублікував Жданов.

Волков дізнався погані новини про Навального від його адвокатів.

Захисники політика зазначили, що не змогли потрапити до нього у призначений день. На їхню думку, опозиціонер може перебувати у лікарні, а цей факт намагається приховати адміністрація колонії.

"... З кінця минулого тижня (15-21 березня – Ред.) він відчуває сильні болі у спині. Передавав, що віднімається нога, не може на ногу наступати. При цьому за весь час він отримав дві таблетки Ібупрофену (протизапальний препарат – Ред.)...", – поділилися адвокати.

/ Скріншот з twitter.com/ioannZH