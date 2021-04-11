У Путіна виключили можливість війни з Україною

Пєсков висловився про військовий конфлікт з Україною / ТАСС

Війна з Україною неможлива і ніхто не розглядає таку можливість. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.

"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), І ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни",- заявив Пєсков.

При цьому Пєсков підкреслив, що Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.

"Росія ніколи не була учасницею цього "конфлікту". Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав Пєсков, пише Інтерфакс.

За словами Пєскова, заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному стану справ.

"Москва звикла до неадекватних і необ'єктивних оцінок з боку Вашингтона", - заявляють у Кремлі.

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