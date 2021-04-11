У Путіна виключили можливість війни з Україною

За словами Пєскова, ніхто не сприймає можливість війни з Україною.
Війна з Україною неможлива і ніхто не розглядає таку можливість. Таку заяву зробив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
За словами Пєскова, загострення на Донбасі не означає, що Росія буде рухатися до війни.
"Звичайно, ніхто не збирається рухатися до війни (з Україною, - ред.), І ніхто взагалі не сприймає якусь можливість такої війни",- заявив Пєсков.
При цьому Пєсков підкреслив, що Москва не буде байдужою до долі російськомовних на Донбасі.
"Росія ніколи не була учасницею цього "конфлікту". Але Росія завжди говорила, що вона не залишиться байдужою до долі російськомовних, які живуть на південному сході країни", - додав Пєсков, пише Інтерфакс.
За словами Пєскова, заяви США про скупчення великої кількості російських сил на кордоні з Україною суперечать реальному стану справ.
"Москва звикла до неадекватних і необ'єктивних оцінок з боку Вашингтона", - заявляють у Кремлі.
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Війська Росії біля кордонів України - про що раніше повідомляв Главред:
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не становить загрозу ні для однієї країни світу, включаючи Україну.
- 6 квітня через загострення ситуації на Донбасі президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Зеленський запропонував Трюдо розглянути можливість розширення програми тренувань для Збройних сил України.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня зробив заяву, згідно з якою військові підрозділи РФ біля кордонів України можуть перебувати стільки часу, скільки знадобиться Москві. Рішення про терміни базування російських військ прийматимуть військове керівництво і президент Путін.
- У США у зв'язку з діями Росії прийняли рішення відправити два кораблі в Чорне море, щоб забезпечити стримування Росії. Американські кораблі перебуватимуть в чорноморській акваторії до 4-5 травня.