У Путіна "наїхали" на Байдена і зробили заяву про зустріч лідерів США і РФ

Джо Байден і Володимир Путін / Reuters

Президент США Джо Байден не зможе зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним в ході самітів G7 і НАТО, заявив прес-секретар лідера РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, саміти G7 і НАТО в червні не можуть стати місцем зустрічі Путіна і Байдена, передає ТАРС.

Відповідаючи на питання, чи може зустріч Путіна і Байдена відбутися на полях відповідних самітів у червні, куди приїде американський лідер, Пєсков назвав "абсолютно правильним" висновок, що президент РФ туди не поїде.

У той же час Пєсков пояснив, що з початку виконання президентом США Джо Байденом своїх обов'язків у відносинах Москви і Вашингтона накопичилося більше негативу, ніж позитиву.

"Ми, звичайно, очікували кращого. Не можна забувати про дуже важливе досягнення: де-факто продовження ДСНО. Дійсно, на початку президентського терміну пана Байдена таке рішення було прийнято і це те, що швидше відноситься до позитивного багажу. Але, звичайно, цей позитивний багаж, все-таки, він малий у порівнянні з тим возом негативу, який ми саккумулювали за ці сто днів. Цей віз, на жаль, переважає", - сказав прес-секретар Путіна.

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Різка заява Байдена на адресу Путіна: