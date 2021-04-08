У Путіна назвали дату нових перемовин щодо Донбасу

Перемовини щодо Донбасу на рівні радників у нормандському форматі заплановані на 19 квітня - Козак / Фото kremlin.ru

Нові перемовини радників лідерів країн нормандської четвірки щодо Донбасу повинні відбутися 19 квітня. Очікується, що з'являться додаткові ініціативи. Ситуація може змінитися після консультацій на вищому рівні. Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

"Подивимося, я думаю, найближчим часом буде ще якась ініціатива, наступні перемовини вже були ініційовані... на 19 квітня у нас в нормандському форматі ініційовані перемовини. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні", - сказав він під час пресконференції в четвер, 8 квітня.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України

Також Козак підкреслив, що продовження дискусії в рамках радників нормандського формату вже обговорили Москва і Берлін.

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