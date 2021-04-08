У Путіна назвали дату нових перемовин щодо Донбасу

Ситуація може змінитися після обміну думками на вищому рівні, сказав Дмитро Козак.
Нові перемовини радників лідерів країн нормандської четвірки щодо Донбасу повинні відбутися 19 квітня. Очікується, що з'являться додаткові ініціативи. Ситуація може змінитися після консультацій на вищому рівні. Про це заявив заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак.
"Подивимося, я думаю, найближчим часом буде ще якась ініціатива, наступні перемовини вже були ініційовані... на 19 квітня у нас в нормандському форматі ініційовані перемовини. Подивимося, як зміниться ситуація після цього обміну думками на вищому рівні", - сказав він під час пресконференції в четвер, 8 квітня.читайте такожМеркель оголосила Путіну про умови щодо військ РФ біля кордонів України
Також Козак підкреслив, що продовження дискусії в рамках радників нормандського формату вже обговорили Москва і Берлін.
Конфлікт Росії та України на Донбасі
- Федеральна канцлерка Ангела Меркель 8 квітня провела перемовини з російським президентом Володимиром Путіним. Під час телефонної розмови Путін звинуватив Україну в "провокаціях" на Донбасі і спробі посилити військовий конфлікт. Сторони домовилися про подальші перемовини в рамках нормандської четвірки на рівні радників.
- Заступник голови АП РФ Дмитро Козак пригрозив Україні посиленням військової агресії Росії на Донбасі І сказав, що така ситуація може призвести до "початку кінця" для української держави.
- Представник Донецька від України у ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш сказав, що Київ готовий вести перемовини з Москвою в рамках Мінського процесу у тому випадку, якщо Росія визнає себе стороною конфлікту. За такого сценарію "Мінськ" може стати основою для діалогу.