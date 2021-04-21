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У Путіна назвали "червоні лінії" Росії для Заходу

21 квітня 2021, 16:21

Пєсков пояснив, про які "червоні лінії" говорив Путін у посланні Федеральним зборам.

Пєсков, Путін
Пєсков назвав "червоні лінії" Росії для Заходу / УНІАН

Втручання у внутрішні справи Росії, включаючи вибори або інші політичні процеси, а також образи й утиск економічних інтересів будуть "червоними лініями" для Заходу, про які сказав президент РФ Володимир Путін у посланні Федеральним Зборам, заявив прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

"Що стосується "червоних ліній", то вони очевидні. Насамперед це наші національні інтереси, інтереси нашої безпеки зовнішньої, інтереси нашої безпеки внутрішньої щодо недопущення втручань когось ззовні, незалежно від того, чи це наші вибори або інші внутрішньополітичні процеси, це недопущення образливої розмови з нашою країною, недопущень утиску економічних інтересів нашої країни", - сказав Пєсков, його цитує РИА Новости.

Зазначимо, раніше президент Росії Володимир Путін пригрозив жорстко відповідати на дії інших країн, які, на його думку, загрожують РФ. Саме таку промову він сказав у рамках свого послання Федеральним зборам. Глава Кремля підкреслив, що якщо хтось перейде червоні лінії (їх Росія визначить сама), відповідь буде швидкою, асиметричною та жорсткою: "Організатори будь-яких провокацій, що загрожують корінним інтересам нашої безпеки, пошкодують про скоєне так, як давно вже ні про що не шкодували".

Російська агресія - про що йшлося раніше:

новини Росії Володимир Путін Дмитро Пєсков
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