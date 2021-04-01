У Путіна назвали причину стягування військ до кордону з Україною

РФ має право переміщати війська в межах території країни на свій розсуд, це не становить загрози для інших держав.
Росія проводить переміщення своїх військ до кордонів України через підвищену активність військ НАТО, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає Інтерфакс.
За його словами, РФ вживає необхідних заходів для забезпечення безпеки своїх рубежів.
"Ви знаєте, що по периметру рубежів РФ спостерігається підвищена активність Збройних сил країн НАТО, інших об'єднань, окремих країн і т.д. і т. п. Це все зобов'язує бути напоготові", - підкреслив Пєсков.
Також він каже, що РФ має право переміщати війська в межах території країни на свій розсуд, це не становить загрози для інших держав.
Конфлікт між Росією і Україною - про що раніше писав Главред:
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Автор: Катерина Трохимчук