У Путіна звинуватили Україну в спробах диверсій і терактів у Криму

На території Криму можливі загрози національній безпеці Росії - Патрушев / Reuters

Секретар Радбезу РФ Микола Патрушев звинуватив США, НАТО, низку країн Євросоюзу і Україну в спробі створити загрози національній безпеці Росії в окупованому Криму. При цьому він стверджує, що українські спецслужби нібито намагаються вчинити на півострові "диверсії" і "теракти", а на території України, мовляв, за підтримки Заходу працюють "центри підготовки диверсантів".

Як повідомляє ТАСС, про це російський чиновник заявив у середу, 14 квітня, під час свого візиту на анексований півострів. За його словами, у Криму у 2020 році було попереджено 4 теракти. На цій території можуть виникнути передумови до підриву державної безпеки.

"На території Кримського півострова зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлених можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів", - сказав Патрушев.

Як стверджує чиновник, загрози обумовлені діями Заходу і України, які нібито працюють над дискредитацією російської держави за низкою напрямків і сприяють поширенню "екстремістської" і "націоналістичної ідеології".читайте такожТанки, БПМ і Іскандери біля кордонів України: аналітики припустили атаку РФ

"Деструктивна діяльність США, контрольованих ними блоку НАТО, низки держав Євросоюзу, України, спрямована на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації, нанесення шкоди її авторитету і міжнародному іміджу, поширення екстремістської і націоналістичної ідеології", - стверджує секретар Радбезу.

Крім того, Патрушев звинуватив українські спецслужби в спробах здійснення диверсійних і терористичних операцій на території захопленого Криму. Причому, як сказав російський чиновник, такі "дії" загрожують життєво важливій інфраструктурі півострова.

"Українськими спецслужбами та екстремістськими організаціями на постійній основі влаштовуються провокації на державному кордоні, робляться спроби проведення на території Криму диверсійно-терористичних акцій, насамперед на об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення", - запевняє він.

Секретар російського Радбезу також заявив про нібито роботу на території України "центрів підготовки диверсантів", які "підтримують" західні держави. Діяльність так званих "випускників" таких центрів, вважає чиновник, може бути націлена на "теракти" у РФ та інших державах.читайте такожУ Росії розкрили плани Кремля щодо нового загострення на Донбасі

"З подачі західних спонсорів на території України розгорнуті центри підготовки диверсійно-розвідувальних формувань. Не виключено, що випускники цих центрів будуть націлені на підготовку терактів, і не тільки у Росії, але і на території інших держав", - уточнив Патрушев, підкресливши, що Україна і Захід систематично нібито намагаються дестабілізувати ситуацію в анексованому Криму.

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