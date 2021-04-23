У Путіна пояснили, чому Росія відводить війська від кордонів України

У Кремлі не впевнені, що припинення військових маневрів РФ посприяє поліпшенню відносин Москви і Вашингтона.
Ситуація з передислокацією російських військ не вказує на наміри РФ проводити заходи, пов'язані із загрозою або посиленням будь-яких конфліктів. Москва реалізує такі заходи виходячи з планів російської влади. При цьому відведення збройних сил від кордонів України навряд чи допоможе встановленню стабільного діалогу Росії та США. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Як повідомляє РИА Новости, коментуючи переміщення військ РФ, він акцентував увагу на тому, що ці події не пов'язані з відносинами Москви і Вашингтона, а також не спрямовані на застосування російських військ у збройних конфліктах. За словами Пєскова, Росія прийняла рішення відвести військові підрозділи, тому що вважала це за необхідне.
"Це абсолютно не пов'язані явища, ми казали, що будь-які переміщення військ територією Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу, і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж те, що вважає за необхідне", - стверджує спікер Кремля.читайте такожВідведення військ Росії від кордонів України: головні факти і реакція Києва і Заходу
Також він додав, що питання повернення російських військових підрозділів до пунктів постійної дислокації навряд чи позитивно позначиться на діалозі російської та американської держав.
"Це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин", - підкреслив Дмитро Пєсков.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня заявив про те, що Росія стягує свої війська до кордонів України. Росіяни пояснювали свої дії підготовкою до військових навчань.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня стверджував, що війська РФ, які передислоковані до українських кордонів, знаходяться на своїй території і базуватимуться там стільки, скільки це потрібно Москві.
- Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 9 квітня казав, що українська армія готова протистояти провокаціям противника у разі загострення ситуації біля кордонів України.
- Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 15 квітня сказав, що ситуація з військами навколо України залишається складною. Він звинуватив НАТО в перекиданні військової техніки і контингенту до кордонів РФ.
- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 22 квітня оголосив про завершення військових манерів. З п'ятниці, 23 квітня, війська Південного і Західного військових округів повертаються до пунктів постійної дислокації. Росія відводить військові підрозділи від кордонів України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Москви про відведення військ знизить градус напруги. Політика Києва, як і раніше, спрямована на встановлення миру.