У Путіна пояснили, чому Росія відводить війська від кордонів України

Дії Росії щодо відведення військ продиктовані військовою політикою Москви - Пєсков / Reuters

Ситуація з передислокацією російських військ не вказує на наміри РФ проводити заходи, пов'язані із загрозою або посиленням будь-яких конфліктів. Москва реалізує такі заходи виходячи з планів російської влади. При цьому відведення збройних сил від кордонів України навряд чи допоможе встановленню стабільного діалогу Росії та США. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляє РИА Новости, коментуючи переміщення військ РФ, він акцентував увагу на тому, що ці події не пов'язані з відносинами Москви і Вашингтона, а також не спрямовані на застосування російських військ у збройних конфліктах. За словами Пєскова, Росія прийняла рішення відвести військові підрозділи, тому що вважала це за необхідне.

"Це абсолютно не пов'язані явища, ми казали, що будь-які переміщення військ територією Росії нікому не загрожують, не становлять загрозу, і не є якоюсь ескалацією. Росія робить для свого військового будівництва те, що вона вважає за необхідне, і для навчання військ - теж те, що вважає за необхідне", - стверджує спікер Кремля.читайте такожВідведення військ Росії від кордонів України: головні факти і реакція Києва і Заходу

Також він додав, що питання повернення російських військових підрозділів до пунктів постійної дислокації навряд чи позитивно позначиться на діалозі російської та американської держав.

"Це абсолютно не тема і не питання для двосторонніх російсько-американських відносин", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Війська Росії біля кордонів України