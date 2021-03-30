У Путіна оголосили про провал перемовин щодо Донбасу при Зеленському

Україна не йде на діалог з представниками ОРДЛО, тому домовитися неможливо - Пєсков / УНІАН

Спікер Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що ситуація з нормандським форматом залишає бажати кращого. За президентства Володимира Зеленського сторонам не вдалося досягти прогресу у перемовному процесі щодо Донбасу. З Києва надходять сигнали про неможливість виконати Мінські угоди, що є небезпечним прецедентом. У Мінських домовленостей немає альтернатив. Київ не бажає вести діалог з представниками ОРДЛО, і це блокує можливість вирішення конфлікту, сказав він в інтерв'ю виданню Аргументи і факти.

За його словами, наразі можна прийти до висновку про те, що при владі Зеленського не вдалося досягти жодного прогресу у домовленостях, досягнутих в рамках нормандського формату і Мінського процесу. Ситуація продовжує загострюватися.

"З "нормандським форматом" справи йдуть погано. Можна констатувати, що при президентові Зеленському не вдалося просунутися ані на йоту в реалізації як Мінського комплексу заходів, так і наступних домовленостей, які були досягнуті у Парижі. Більш того, наразі ми бачимо нагнітання напруженості на лінії зіткнення. Фактично перекреслюються скромні досягнення, які були зроблені раніше. Зростає напруженість, і ніхто не бачить приводу для того, щоб збиратися на вищому рівні", - сказав Пєсков.

Крім того, на думку прессекретаря російського президента, найнебезпечніший прецедент – це заяви про те, що Київ не бачить можливості виконати Мінські угоди.

"За останні півроку ми неодноразово чули, що Київ вже вважає мертвими Мінські домовленості. Що ці угоди нездійсненні, що потрібні нові документи, і так далі. Ось це, напевно, найнебезпечніше", - вважає він.читайте такожКиїв відреагував на анонсовані Кремлем перемовини щодо Донбасу без України

Спікер Кремля додав, що Мінським угодам, по суті, немає альтернатив. Під цими домовленостями стоять підписи представників "ЛДНР". Домовитися ні про що не можна, тому що "одна сторона не хоче спілкуватися з іншою".

"Наразі українці абсолютно відмовляються від ідеї будь-якого діалогу з ними (з представниками ОРДЛО, - ред.). Відповідно, досягнення нових домовленостей апріорі неможливе, бо як можна врегулювати якийсь конфлікт, якщо одна сторона не хоче спілкуватися з іншою? Неможливо говорити про плани врегулювання без урахування думки республік. Абсолютно неможливо", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Перемовини щодо Донбасу