У Путіна оцінили намір Зеленського розширити нормандський формат / Reuters

Заяви президента України Володимира Зеленського щодо внесення змін до мінських угод та збільшення числа учасників переговорів у нормандському форматі - тривожний сигнал, сказав прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков під час спілкування з журналістами у понеділок, 26 квітня.

"Є сенс звернути увагу на інтерв'ю президента України Зеленського газеті Financial Times. У цьому інтерв'ю якраз президент говорив про необхідність зміни мінського формату, додавання інших країн і так далі тощо. Це черговий тривожний сигнал. Ми неодноразово говорили про те, що це дуже непроста ситуація, це зайвий раз на вищому рівні, напевно, демонстрація того, що Україна хотіла б мінський процес видозмінити, а його видозмінити, не поклавши власне йому кінець, просто неможливо", - пояснив Пєсков позицію Кремля.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times заявив, що треба внести зміни до мінських угод.

"Зараз я беру участь у процесі, який був розроблений до мого приходу [на пост президента]. Мінський процес має бути гнучкішим у цій ситуації. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого. Є два варіанти: ми можемо змінити мінський формат, скорегувати його. Або ми можемо використовувати якийсь інший формат. Швидкість має значення. Темп цього процесу важливий, бо ми втрачаємо людей щодня", - заявив Зеленський.

Він додав, що, крім США, в нормандських переговорах щодо Донбасу можуть брати участь Великобританія або Канада.

Нормандські переговори - про що йшлося раніше: